Войти
Военное обозрение

Инженер-ядерщик ВМС США и его супруга получили тюремный срок за попытку продажи секретных данных об американских АПЛ

492
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Суд Западной Вирджинии приговорил инженера ВМС США и его жену к длительным тюремным срокам за заговор с целью продажи секретов об атомных подводных лодках лицам, которые называли себя представителями иностранного правительства, пишет Navy Times.

Напомним, что ранее сообщалось о попытке инженера-ядерщика Джонатана Тоеббе заработать на продаже данных о конструктивных особенностях американских АПЛ. Мужчина отправил образец информации лицу, представившемуся членом иностранного правительства (какой страны не уточняется). Затем инженер вел с покупателем переговоры посредством закрытой связи.

На деле, «тайным покупателем» были агенты ФБР. Мужчину арестовали, когда он пытался передать информацию на флешке, которую оставил в условленном месте, спрятав ее в сэндвич с арахисовым маслом.

В статье говорится, что окружной судья США Джина Грох в августе отклонила ходатайство защиты о смягчении срока для подсудимых с учетом чистосердечного признания. В итоге, Джонатан Тоеббе был приговорен к 19 годам лишения свободы, а его жена Диана Тоеббе - почти к 22 годам. На момент вынесения приговора, инженеру исполнилось 44 года.

Как пишет издание, адвокаты семейной пары делали все возможное, пытаясь скостить срок: заявляли о проблемах у подсудимых с психикой и алкоголем. Кроме того, защита уверяла, что Джонатан и Диана Тоеббе пытались продать секретные данные за 100 тыс. долларов в криптовалюте, так как их беспокоил «политический климат» в стране.

Сообщается, что Диана Тоеббе получила более жесткий приговор после того, как вскрылась информация о ее попытках отправить своему мужу два письма из тюрьмы. В них женщина вынуждала супруга лгать о том, что она не участвовала в преступлении.

Их история выглядит, как криминальный роман или сценарий из фильма. Однако корыстные намерения семьи Тоеббе могли поставить наших военнослужащих и каждого гражданина США в уязвимое положение

-приводит издание слова судьи Грох.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Блокчейн
Похожие новости
31.03.2022
План России и Китая уничтожить доллар обречен на провал. И вот почему
09.02.2022
Европа первой пострадает от финансового давления на Россию
24.12.2021
Ocнoвaтeль Tron заплатил $28 млн за суборбитальный полет на корабле New Shepard
07.01.2020
Роман Мылицын: «Защита информации от кибератак задача решаемая»
25.12.2017
Александр Козлов: на самом деле пуск с Восточного был завершен удачно
22.09.2017
Министерство обороны США обязали изучить блокчейн
14.05.2013
Подписано в печать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»