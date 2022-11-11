Инженер-ядерщик ВМС США и его супруга получили тюремный срок за попытку продажи секретных данных об американских АПЛ

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Суд Западной Вирджинии приговорил инженера ВМС США и его жену к длительным тюремным срокам за заговор с целью продажи секретов об атомных подводных лодках лицам, которые называли себя представителями иностранного правительства, пишет Navy Times.

Напомним, что ранее сообщалось о попытке инженера-ядерщика Джонатана Тоеббе заработать на продаже данных о конструктивных особенностях американских АПЛ. Мужчина отправил образец информации лицу, представившемуся членом иностранного правительства (какой страны не уточняется). Затем инженер вел с покупателем переговоры посредством закрытой связи.

На деле, «тайным покупателем» были агенты ФБР. Мужчину арестовали, когда он пытался передать информацию на флешке, которую оставил в условленном месте, спрятав ее в сэндвич с арахисовым маслом.

В статье говорится, что окружной судья США Джина Грох в августе отклонила ходатайство защиты о смягчении срока для подсудимых с учетом чистосердечного признания. В итоге, Джонатан Тоеббе был приговорен к 19 годам лишения свободы, а его жена Диана Тоеббе - почти к 22 годам. На момент вынесения приговора, инженеру исполнилось 44 года.

Как пишет издание, адвокаты семейной пары делали все возможное, пытаясь скостить срок: заявляли о проблемах у подсудимых с психикой и алкоголем. Кроме того, защита уверяла, что Джонатан и Диана Тоеббе пытались продать секретные данные за 100 тыс. долларов в криптовалюте, так как их беспокоил «политический климат» в стране.

Сообщается, что Диана Тоеббе получила более жесткий приговор после того, как вскрылась информация о ее попытках отправить своему мужу два письма из тюрьмы. В них женщина вынуждала супруга лгать о том, что она не участвовала в преступлении.

Их история выглядит, как криминальный роман или сценарий из фильма. Однако корыстные намерения семьи Тоеббе могли поставить наших военнослужащих и каждого гражданина США в уязвимое положение

-приводит издание слова судьи Грох.