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ТАСС

На Балтфлоте провели учения подразделений антитеррора с участием около 1 тыс. военных

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Тренировка роты морской пехоты на БТР-82А
Тренировка роты морской пехоты на БТР-82А.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун"

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Комплексные учения подразделений противодействия терроризму с участием около 1 тыс. военнослужащих прошли в соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, сообщила пресс-служба флота.

"На учениях основной акцент был сделан на достижении слаженности подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов. Был отработан порядок действий личного состава при отражении попыток проникновения условных террористов на военные объекты", - рассказали в пресс-службе.

В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун", специальные автомобили на базе УАЗ - всего до 50 единиц боевой и специальной техники, около 1 000 военнослужащих, уточнили в пресс-службе.

Также военнослужащие подразделений антитеррора при решении задач использовали современные беспилотные летательные аппараты, специальную аппаратуру. В целях создания обстановки, максимально приближенной к реальной боевой, применялись средства имитации - холостые боеприпасы, взрывпакеты и другие. 

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