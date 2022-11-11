Foreign Policy: Ирландию назвали страной с самой слабой армией в Европе

Ирландия – самое слабое звено Европы, пишет автор статьи в Foreign Policy. Проблема заключается в вооруженных силах страны, которые не смогут дать отпор хоть сколько-нибудь значимой угрозе. Однако ирландцев всё устраивает, и менять они ничего не хотят.

Оэн Дри (Eoin Drea)

Третьего февраля, ровно за три недели до начала специальной военной операции России на Украине, российский военно-морской флот провел военные учения у самой границы территориальных вод Ирландии. Маневры проходили прямо над крупным скоплением подводных коммуникационных кабелей, соединяющих Северную Америку и Европу. Спустя полгода российские военные корабли, включая ракетный крейсер "Маршал Устинов", снова были замечены в эксклюзивной экономической зоне Ирландии.

В настоящее время западные столицы испытывают сильную тревогу по поводу того, что Россия может попытаться вывести из строя крайне важную энергетическую и коммуникационную инфраструктуру. Появлению этой нервозности предшествовал целый ряд загадочных инцидентов – взрывы, разрушившие российско-германские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря, решение Норвегии перевести войска в режим повышенной готовности после того, как рядом с ее стратегически важными объектами были замечены беспилотники, а также повреждение ключевых интернет-кабелей у берегов Шетландских островов. Кроме того, президент Владимир Путин неустанно ищет дополнительные способы повысить уровень дискомфорта Запада, чтобы лишить его желания поддерживать Украину.

Но не стоит рассчитывать, что Ирландия сыграет сколько-нибудь значимую роль в противостоянии или сдерживании реальных и потенциальных угроз со стороны России. Учитывая, что в ее распоряжении есть лишь номинальный флот в шесть патрульных кораблей, нет ни одной подводной лодки, которая могла бы охватить обширные территориальные воды страны, а годовой военный бюджет составляет всего один миллиард евро (это около 0,3% ВВП), Ирландия является самой плохо подготовленной европейской страной, не способной дать отпор ни одной сколько-нибудь значимой угрозе.

Хотя в Европе немало стран, уклоняющихся от своих военных обязанностей и не имеющих последовательной политики безопасности, боевые действия на Украине продемонстрировали, что Ирландия, возможно, больше всех увиливает от выполнения своих обязательств. Это вопиющее пренебрежение собственной безопасностью и обороной не сулит ничего хорошего стране, которая полностью зависит от свободных торговых путей и имеет крупные оффшорные газовые месторождения. Отсутствие у Ирландии боеспособных вооруженных сил также может иметь более широкие геополитические последствия. Учитывая её стратегическое положение – на краю Европы в северной части Атлантического океана, – мало какие страны могут сыграть столь же важную роль в обеспечении безопасности обширных западных пограничных территорий Европы.

Забудьте о Германии и других "тяжеловесах" в области обороны. Нам необходимо серьезно поговорить об Ирландии – о самой отъявленной "безбилетнице" Европы в области политики безопасности.

У Дублина нет даже самых базовых средств для защиты собственного суверенитета. В своем февральском докладе назначенная правительством Комиссия по силам обороны (Commission on the Defence Forces) открыто изложила все недостатки вооруженных сил Ирландии. Отсутствие или практически полное отсутствие критически важного потенциала – в том числе средств разведки, киберзащиты, радиолокационных систем, самолетов-перехватчиков и тяжелых транспортных самолетов – делает ирландские силы "неспособными обеспечить эффективную защиту государства от продолжительного акта агрессии со стороны неядерных вооруженных сил". В результате Ирландия, а также 75% трансатлантических подводных кабелей, проходящих через её воды или вблизи них, оказываются совершенно беззащитными.

Мини-флот Ирландии – шесть боевых кораблей и около 800 человек личного состава, а также полное отсутствие подводных средств, – должен отвечать за охрану 16% территориальных вод Евросоюза. Между тем проблема нехватки персонала стоит настолько серьезно, но даже эти шесть кораблей невозможно быстро развернуть в любой момент времени. Плановые морские операции регулярно отменяются. Руководству флота приходится дополнительно нанимать специалистов из частного сектора, чтобы просто поддерживать корабли на плаву.

Зарплата и условия настолько плохи, что целые потоки курсантов военно-морских учебных заведений уходят к частным работодателям, которым требуются их технические навыки. Даже индустрия круизных лайнеров, которая никогда не считалась раем для рабочих, смогла переманить военнослужащих ирландского флота, предложив им более высокую зарплату и более подходящие условия.

Но какой бы плохой ни была ситуация в Ирландском море, которое практически не патрулируется, дела в воздушном пространстве обстоят еще хуже. Военно-воздушные силы этой страны, в которых на службе состоят всего 700 человек личного состава, не имеют даже таких средств, которые позволяли бы им отслеживать самолеты, летящие в ирландском небе. Член парламента страны Том Клонан (Tom Clonan), бывший армейский офицер, отметил, что Ирландия – "единственная страна в Евросоюзе, которая не в состоянии контролировать свое воздушное пространство с помощью первичного радара. Она не в состоянии патрулировать свое воздушное пространство даже с помощью самого простого истребителя-перехватчика".

Последние ирландские боевые самолеты – ветхие французские Fouga CM170 Magisters, созданные еще в 1952 году, – списали в 1998 году. С тех пор авиационный корпус представляет собой набор из немногим более 20 разномастных вертолетов и самолетов. Всего два морских патрульных самолета (испано-индонезийский Casa CN 235, который также служит пассажирским самолетом местных авиалиний) охраняют исключительную экономическую зону Ирландии в Северной Атлантике – пространство площадью около 132 тысяч квадратных миль.

Из-за отсутствия боевых и тяжелых грузовых самолетов ирландцам приходится обращаться к военно-воздушным силам других европейских стран за помощью в случае чрезвычайных ситуаций – как это случилось недавно в ходе эвакуации западных сил из Афганистана. Из-за нехватки опыта у ирландского воздушного корпуса его руководству приходится отправлять пилотов в Соединенные Штаты и Австралию, чтобы те могли завершить базовые курсы подготовки. Зачастую там пилоты тренируются на моделях современных самолетов, которых у ирландских военно-воздушных сил, скорее всего, никогда не будет.

Боеспособности ирландских сухопутных войск – численность их личного состава составляет всего семь тысяч человек и продолжает снижаться – мешают их крошечные размеры и отсутствие военной техники. У них нет тяжелых танков и дальнобойной артиллерии, а есть только две батареи артиллерийских орудий средней дальности. Неспособность Ирландии быстро перебрасывать свои вооруженные силы по воздуху или по морю делает ее в значительной степени статичной.

И о чем ирландцы думали все эти годы?

В основе всех нынешних проблем лежит многолетнее пренебрежение со стороны политического класса страны, которое обернулось снижением боеспособности и боевого духа военнослужащих. Ирландия, которая не является членом НАТО, долгое время не хотела развивать вооруженные силы в рамках последовательной политики в области безопасности. В абсолютных цифрах Ирландия тратит на оборону больше, чем каждая из прибалтийских стран, но государства Балтии четко осознают свои потребности в сфере безопасности, проводят регулярные учения и, будучи членами Североатлантического альянса, размещают на своей территории войска и технику союзников.

По всей видимости, Ирландия не чувствует за собой никаких обязательств в области безопасности перед партнерами по Евросоюзу. Отчасти это объясняется тем, что Дублин рассматривает свои обязательства перед ЕС, членом которого он является, в исключительно деловом экономическом ракурсе. В конце концов Ирландия долгое время придерживалась подхода военного нейтралитета – отличное политическое прикрытие, позволяющее маскировать пренебрежительное отношение, и одна из основных причин, по которой мало кто из ирландцев готов поддержать непосредственное участие в любых военных конфликтах.

Ирландия переложила эту роль на Великобританию. Две страны заключили соглашение, которое фактически передает контроль над воздушным пространством Ирландии британским Королевским военно-воздушным силам, которым в том числе разрешено отслеживать и перехватывать самолеты. Выгода для Дублина очевидна: он получает безопасность воздушного пространства, не платя за это ни цента.

Военный конфликт на Украине не сумел пробудить ирландцев от их спячки в вопросах политики безопасности. В отличие от Швеции и Финляндии, которые тоже традиционно соблюдали нейтралитет, Ирландия не стала пересматривать свои позиции. В отличие от Германии Дублин не посетило внезапное прозрение о том, что наступила новая эпоха и теперь требования в сфере безопасности необходимо пересмотреть.

Результаты недавних опросов показывают, что ирландцев полностью устраивает такое положение вещей. Две трети избирателей не хотят, чтобы их страна что-то меняла в политике военного нейтралитета, а политические лидеры не готовы убеждать их в обратном. Премьер-министр Михол Мартин (Micheál Martin) и министр обороны Саймон Ковени (Simon Coveney) постарались заглушить все вполне своевременные дискуссии по этому вопросу, пообещав обдумать и пересмотреть вопрос о нейтралитете страны когда-нибудь в будущем. Для дебатов о нейтралитете Ирландии характерны пустые разглагольствования и уклончивость. Во всяком случае, содержание общественных дискуссий свидетельствует о том, что политический проект по закреплению нейтралитета страны в конституции вполне может успешно реализоваться.

Даже учения военно-морских сил России на границе территориальных вод Ирландии не заставили последнюю пересмотреть позиции. На самом деле расходы Дублина на оборону продолжат снижаться в 2023 году – по крайней мере в реальном выражении: запланированное увеличение на 5,6%, или всего на 67 миллионов евро, намного ниже текущего уровня инфляции в стране, который составляет 9%. Единственным заметным обновлением до 2028 года станет приобретение базовой системы первичной радиолокации. Все остальные слабые места попросту игнорируются.

Реальность такова, что ни действия России на Украине, ни рост тревоги касательно степени защищенности подводной коммуникационной и энергетической инфраструктуры не побудят Дублин пересмотреть свои приоритеты в области обороны и безопасности в среднесрочной перспективе. Только непосредственный военный конфликт – возможно, в форме атаки русских на подводную инфраструктуру Ирландии – может заставить ее предпринять хотя бы какие-то шаги.

Как сказал член ирландского парламента и бывший десантник Кэтэл Берри (Cathal Berry), спецоперация России на Украине продемонстрировала, что Ирландия – это самое слабое звено Европы.

Оэн Дри – политический аналитик, писатель и старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Уилфреда Мартенса (Wilfried Martens Centre for European Studies).