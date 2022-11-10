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Интерфакс-АВН

Польша нарастит оборонные расходы минимум до 3% от ВВП, потратит в следующем году не менее $21 млрд - премьер

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Берлин. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Польша в ближайшее время увеличит расходы на оборону с нынешнего уровня в 2% от ВВП минимум до 3%, заявил в среду польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Он сказал, что в следующем году его правительство потратит более $21,4 млрд или, возможно, $27,8 млрд на модернизацию вооруженных сил. Он отметил, что это составит 3-4% от ВВП - один из самых значительных военных бюджетов среди 30 стран НАТО", - сообщает агентство Associated Press (AP).

Премьер сделал такие заявления, присутствуя на многонациональных военных учениях PUMA-22, которые проходят на территории Польши на полигоне в Нова-Дембе в 150 км от границы с Украиной.

Также присутствовавший на учениях премьер Словакии Эдуард Хегер добавил, что Братислава тоже интенсивно модернизирует свои вооруженные силы.

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Страны
Германия
Польша
Словакия
Украина
Проекты
Военные учения
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