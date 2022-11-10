Кадыров и Пригожин поддержали решение командования ВС РФ отвести войска не левый берег Днепра в Херсонской области

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Подтвердивший свою причастность к созданию ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин весьма неожиданно для многих россиян прокомментировал решение российского командования об отводе войск на левый берег Херсонской области. Напомним, что декларативно с инициативой выступил командующий СВО генерал Сергей Суровикин. И эту инициативу после весьма противоречивого доклада генерала поддержал министр обороны Сергей Шойгу.
Поддержал это решение и Евгений Пригожин, который в последнее время критиковал ход спецоперации на целом ряде участков. По его словам, решение принято непростое, но генералитет «и лично Суровикин» не побоялись взять ответственно на себя.
Пригожин:
Обращает на себя внимание и оценка события со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который, мягко говоря, не жаловал командование похвалой при отступлении войск из Харьковской области и от Красного Лимана. Теперь Кадыров пишет, что решение Суровикина «спасло тысячу солдат, находившихся в фактическом окружении». Когда и где именно успело сформироваться это окружение, и как и кем оно вообще было допущено, глава Чечни не пишет.
Р.Кадыров:
По словам Кадырова, не надо говорить о сдаче Херсона», так как «сдают вместе с бойцами».
Кадыров:
Трактовка о «сдаче» выглядит достаточно оригинальной, но суть в том, что Кадыров решение о выводе войск на левый берег Днепра поддержал, чего от него многие совсем не ожидали.