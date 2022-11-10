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Военное обозрение

Кадыров и Пригожин поддержали решение командования ВС РФ отвести войска не левый берег Днепра в Херсонской области

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердивший свою причастность к созданию ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин весьма неожиданно для многих россиян прокомментировал решение российского командования об отводе войск на левый берег Херсонской области. Напомним, что декларативно с инициативой выступил командующий СВО генерал Сергей Суровикин. И эту инициативу после весьма противоречивого доклада генерала поддержал министр обороны Сергей Шойгу.

Поддержал это решение и Евгений Пригожин, который в последнее время критиковал ход спецоперации на целом ряде участков. По его словам, решение принято непростое, но генералитет «и лично Суровикин» не побоялись взять ответственно на себя.

Пригожин:

Вывод войск с минимальными потерями - достижение Суровикина, которое не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца, который поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы.

Обращает на себя внимание и оценка события со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который, мягко говоря, не жаловал командование похвалой при отступлении войск из Харьковской области и от Красного Лимана. Теперь Кадыров пишет, что решение Суровикина «спасло тысячу солдат, находившихся в фактическом окружении». Когда и где именно успело сформироваться это окружение, и как и кем оно вообще было допущено, глава Чечни не пишет.

Р.Кадыров:

Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон - очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно - эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке.

По словам Кадырова, не надо говорить о сдаче Херсона», так как «сдают вместе с бойцами».

Кадыров:

А Суровикин и солдат бережёт, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики.

Трактовка о «сдаче» выглядит достаточно оригинальной, но суть в том, что Кадыров решение о выводе войск на левый берег Днепра поддержал, чего от него многие совсем не ожидали.

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Рамзан Кадыров
Шойгу Сергей
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