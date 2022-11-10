Генсек НАТО: Промежуточные выборы в Конгресс США не изменили поддержку Киева Вашингтоном

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США продолжат поддержку Киева независимо от результатов промежуточных выборов в Палату представителей. Такое мнение выразил генсек НАТО в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с новым британским премьером Риши Сунаком. Видимо, Столтенберг знает больше, чем сами республиканцы...

Столтенберг заявил, что в Вашингтоне по-прежнему поддерживают продолжение оказания необходимой помощи Киеву. Выборы в Конгресс никоим образом не повлияют на политику США по отношению к Украине.

В то же время, со слов генсека НАТО, в самом блоке нет безоговорочного единства касательно поддержки Киева. Некоторые страны-участницы не придерживаются мнения большинства.

Стоит отметить, что некоторые представители Республиканской партии заявляли, что намерены резко уменьшить финансирование ВСУ в случае получения большинства мест в Палате представителей.

Согласно данных экзит-полов, озвученных рядом американских СМИ, республиканцы лидируют в голосовании и могут рассчитывать на 220 мест в Конгрессе. При этом для того, чтобы обеспечить себе большинство, им достаточно 218. Пока же расклад по Палате представителей: 202 против 186 у республиканцев, по Сенату - 49 против 48 тоже в пользу республиканцев.

В то же время, некоторые эксперты скептически относятся к заявлениям об «урезании» помощи Киеву, так как в Республиканской партии присутствует мощное оружейное лобби.

Впрочем, даже если не брать в расчет украинский вопрос, победа республиканцев на промежуточных выборах доставит немало хлопот нынешней администрации Белого дома. Ведь в данном случае Республиканская партия сможет контролировать обе палаты парламента США.

Со слов президента Джо Байдена, в случае поражения Демократической партии на промежуточных выборах, его ждут «два ужасных года».

Напомним, что многие решения, в частности, экономического характера, хозяин Белого дома не может принимать без предварительного одобрения конгресса.