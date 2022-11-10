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ИноСМИ

Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

DailyExpress: с "Сарматом" у России явное преимущество, пора начать мирные переговоры

Баллистическая ракета РС-28 "Сармат" сможет поражать цели на скорости свыше 25 000 км/ч, аналога на Западе ей нет, пишет Daily Express. В этой связи автор считает разумным начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Но условия Киева неприемлемы для Москвы.

Джон Кинг (Jon King)

Сообщается, что Россия планирует провести второй испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты. Первые испытания РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО: Satan-II или "Сатана-II") Москва провела в апреле этого года. Ракета способна нести десять или более боеголовок, поражающих цели на скорости свыше 25 000 км/ч, включая "обманки".

Российский политик Алексей Журавлев ранее пригрозил применить это смертоносное оружие, когда Финляндия и Швеция сообщили о готовности вступить в НАТО.

Он сказал, что "Сармат", выпущенный из Калининграда, поразит Великобританию за 200 секунд.

Ранее в этом году Кремль заявил, что осенью ракета поступит на вооружение российских ядерных сил.

Сообщения о втором испытании в следующем месяце породили слухи о задержках на производстве.

Источник, близкий к Минобороны России, сообщил ТАСС: "До конца этого года летно-конструкторские испытания "Сармата" могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия".

После первого испытания "Сармата" Путин заявил, что ракета заставит врагов России "задуматься".

Он сказал: "Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — добавил Путин.

В начале украинского конфликта российский диктатор прямо пригрозил применением ядерного оружия.

Он предупредил Запад, что любая попытка встать на пути Москвы приведет к невиданным в истории последствиям, а через несколько дней после ввода войск на Украину привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.

На кадрах первого запуска 35-метровая ракета взлетает из подземной шахты. Почти всю Россию она пролетела за 15 минут.

Союзник Путина Дмитрий Рогозин заявил в мае, что в серийном производстве находятся почти 50 "Сарматов" и скоро будут готовы к использованию.

Российский телеведущий Дмитрий Киселев ранее предлагал запустить "Сармат", чтобы "стереть Великобританию с лица земли".

Между тем президент Украины заявил, что открыт для мирных переговоров с Москвой, смягчив свой прежний отказ, доколе Путин остается у власти.

Призыв Владимира Зеленского к международному сообществу "принудить Россию к реальным мирным переговорам" отразил смену риторики: еще в конце сентября президент Украины подписал документ, зафиксировавший невозможность переговоров с Путиным.

Но поскольку его предварительные условия для Москвы неприемлемы, непонятно, как последние комментарии Зеленского могут ускорить переговоры.

Зеленский повторил, что его условия для диалога — это возвращение всех "оккупированных" земель Украины, компенсация "причиненного ущерба" и привлечение к ответственности всех "виновных в военных преступлениях".

Западное оружие и помощь помогли Украине отразить российские войска, хотя изначально ожидалось, что они легко прокатятся по всей стране.

Однако на масштабах будущей поддержки, политической и финансовой, скажутся сегодняшние промежуточные выборы в США.

При том, что помощь Украине решительно поддержали обе партии Конгресса, крепнущее сопротивление в стане республиканцев грозит осложнить ситуацию в следующем году, если они получат большинство в Палате представителей.

Комментарии читателей:

JohnJBrown

Что, опять? Эту статью в этом году публиковали уже раз десять минимум!

Что ж, страны время от времени обновляют свою технику. Русские меняют свои древние Р36-М на РС-28, США меняют свои древние LGM-30 на LGM-35. Не понимаю, что тут такого сенсационного, нормальное развитие.

Ion

Эти ракеты могут нести и обычные боеголовки, кинетический эффект от взрыва будет сокрушительный.

Open&Free

Как бы то ни было, ответные ракеты НАТО будут еще хуже. Так что лучше потратьте деньги на что-нибудь толковое — накормите для начала голодающих детей!

BlueAvenger

Российская доктрина допускает только взаимное гарантированное уничтожение. Все умрут, планете конец.

А американская — еще и ограниченные стратегические удары. Но если они попытаются это провернуть против России, та запустит в ответ все свои боеголовки.

Demon22

Да кого это волнует. Если мы успеем запустить по ним собственные ракеты и полностью уничтожить Россию, то умрем, зная, что их постигла та же участь.

BlueAvenger

У Запада нет гиперзвука, дружок.

Redlion

Да плевать, Иван, российские ПВО оказались ни к черту, не в состоянии перехватить большую часть ракет. Даже в Кремле это знают и понимают, что запускать что бы то ни было против НАТО будет самоубийством.

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3 комментария
№1
10.11.2022 14:01
"Баллистическая ракета РС-28 "Сармат" сможет поражать цели на скорости свыше 25 000 км/ч, аналога на Западе ей нет, пишет Daily Express. В этой связи автор считает разумным начать мирные переговоры между Россией и Украиной."
При чём здесь украина?
Какая связь между "Сарматом" и Украиной? Надеюсь никто, в здравом уме, не думает, что мы будем стрелять им по ней?
Это пиндосам и наглам было бы "... разумным начать мирные переговоры ..." с Россией.
0
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№2
Удалено / Спам
№3
10.11.2022 15:17
Цитата, q
Это пиндосам и наглам было бы "... разумным начать мирные переговоры ..." с Россией.
"Западный мир" понимает только силу, все остальные рассуждения о мире воспринимаются,там, за слабость. А нам, советую, надо быть более "жесткими"...
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