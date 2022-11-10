Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут

DailyExpress: с "Сарматом" у России явное преимущество, пора начать мирные переговоры
Баллистическая ракета РС-28 "Сармат" сможет поражать цели на скорости свыше 25 000 км/ч, аналога на Западе ей нет, пишет Daily Express. В этой связи автор считает разумным начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Но условия Киева неприемлемы для Москвы.
Джон Кинг (Jon King)
Сообщается, что Россия планирует провести второй испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты. Первые испытания РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО: Satan-II или "Сатана-II") Москва провела в апреле этого года. Ракета способна нести десять или более боеголовок, поражающих цели на скорости свыше 25 000 км/ч, включая "обманки".
Российский политик Алексей Журавлев ранее пригрозил применить это смертоносное оружие, когда Финляндия и Швеция сообщили о готовности вступить в НАТО.
Он сказал, что "Сармат", выпущенный из Калининграда, поразит Великобританию за 200 секунд.
Ранее в этом году Кремль заявил, что осенью ракета поступит на вооружение российских ядерных сил.
Сообщения о втором испытании в следующем месяце породили слухи о задержках на производстве.
Источник, близкий к Минобороны России, сообщил ТАСС: "До конца этого года летно-конструкторские испытания "Сармата" могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия".
После первого испытания "Сармата" Путин заявил, что ракета заставит врагов России "задуматься".
Он сказал: "Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет".
"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — добавил Путин.
В начале украинского конфликта российский диктатор прямо пригрозил применением ядерного оружия.
Он предупредил Запад, что любая попытка встать на пути Москвы приведет к невиданным в истории последствиям, а через несколько дней после ввода войск на Украину привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.
На кадрах первого запуска 35-метровая ракета взлетает из подземной шахты. Почти всю Россию она пролетела за 15 минут.
Союзник Путина Дмитрий Рогозин заявил в мае, что в серийном производстве находятся почти 50 "Сарматов" и скоро будут готовы к использованию.
Российский телеведущий Дмитрий Киселев ранее предлагал запустить "Сармат", чтобы "стереть Великобританию с лица земли".
Между тем президент Украины заявил, что открыт для мирных переговоров с Москвой, смягчив свой прежний отказ, доколе Путин остается у власти.
Призыв Владимира Зеленского к международному сообществу "принудить Россию к реальным мирным переговорам" отразил смену риторики: еще в конце сентября президент Украины подписал документ, зафиксировавший невозможность переговоров с Путиным.
Но поскольку его предварительные условия для Москвы неприемлемы, непонятно, как последние комментарии Зеленского могут ускорить переговоры.
Зеленский повторил, что его условия для диалога — это возвращение всех "оккупированных" земель Украины, компенсация "причиненного ущерба" и привлечение к ответственности всех "виновных в военных преступлениях".
Западное оружие и помощь помогли Украине отразить российские войска, хотя изначально ожидалось, что они легко прокатятся по всей стране.
Однако на масштабах будущей поддержки, политической и финансовой, скажутся сегодняшние промежуточные выборы в США.
При том, что помощь Украине решительно поддержали обе партии Конгресса, крепнущее сопротивление в стане республиканцев грозит осложнить ситуацию в следующем году, если они получат большинство в Палате представителей.
Комментарии читателей:
JohnJBrown
Что, опять? Эту статью в этом году публиковали уже раз десять минимум!
Что ж, страны время от времени обновляют свою технику. Русские меняют свои древние Р36-М на РС-28, США меняют свои древние LGM-30 на LGM-35. Не понимаю, что тут такого сенсационного, нормальное развитие.
Ion
Эти ракеты могут нести и обычные боеголовки, кинетический эффект от взрыва будет сокрушительный.
Open&Free
Как бы то ни было, ответные ракеты НАТО будут еще хуже. Так что лучше потратьте деньги на что-нибудь толковое — накормите для начала голодающих детей!
BlueAvenger
Российская доктрина допускает только взаимное гарантированное уничтожение. Все умрут, планете конец.
А американская — еще и ограниченные стратегические удары. Но если они попытаются это провернуть против России, та запустит в ответ все свои боеголовки.
Demon22
Да кого это волнует. Если мы успеем запустить по ним собственные ракеты и полностью уничтожить Россию, то умрем, зная, что их постигла та же участь.
BlueAvenger
У Запада нет гиперзвука, дружок.
Redlion
Да плевать, Иван, российские ПВО оказались ни к черту, не в состоянии перехватить большую часть ракет. Даже в Кремле это знают и понимают, что запускать что бы то ни было против НАТО будет самоубийством.