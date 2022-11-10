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Известия.ru

Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 ноября заявил, что по каждому элементу военной продукции надо учитывать мнение тех, кто ее использует.


«Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует. Это касается всех направлений: от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что нет малозначимых вопросов в оснащении Вооруженных сил (ВС) России. Кроме того, по словам премьера, каждый рубль из средств, направленных на помощь ВС, должен быть использован максимально эффективно.

Ранее Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. К выпуску экипировки надо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции (СВО) должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным.

Совет был создан в октябре с целью координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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