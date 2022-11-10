Модуль к модулю: какой будет космическая станция РФ и чем она отличается от китайской - Мнения ТАСС

Михаил Котов — об опыте КНР по созданию национальной орбитальной станции и планах России по РОС

Китай завершил сборку своей космической станции "Тяньгун" на орбите Земли. Запущенный на прошлой неделе экспериментальный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с боковым портом основного модуля "Тяньхэ". Космонавты, находящиеся на станции, после всех проверок открыли люк нового модуля и вошли внутрь.

Предполагается, что в составе трех модулей — "Тяньхэ", "Вэньтянь" и "Мэнтянь" — станция проработает до 2024 года, когда к ней, как ожидается, должен будет присоединиться автономный модуль-телескоп "Сюнтюнь". Да и тогда гигантский телескоп не потребует постоянной стыковки со станцией, а просто будет работать на той же орбите. Лишь в случае необходимости проведения ремонтных работ или техобслуживания он пристыкуется к "Тяньгун", где им займутся космонавты.

Собрать собственную орбитальную станцию на орбите у Китая получилось всего за полтора года. Создание самих модулей заняло около пяти лет. Итоговый размер "Тяньгун" ближе всего к советскому "Миру", хоть и почти в два раза уступает ему по весу. До Международной космической станции (МКС) ему, конечно, далеко. Предполагаю, что и наша национальная орбитальная космическая станция РОС размерами и объемами будет скорее напоминать китайскую "соседку", чем МКС. Именно поэтому предлагаю внимательно присмотреться к решениям КНР на этапе формирования российского проекта.

Что известно о РОС: сходства и различия с "Тяньгун"

При этом если китайцы подавляющее большинство основных функций разместили в одном базовом модуле станции — "Вэньтянь", то россияне решили пойти по другому пути.

Как ожидается сегодня, первым этапом развертывания РОС станет вывод трех модулей. Сначала на орбиту отправится научно-энергетический модуль (НЭМ) — изначально он создавался для работы на МКС, но позже решение было изменено в пользу национальной станции — именно он станет основой для РОС. Сам по себе летный образец модуля уже собирается, но так как он был разработан немного для других целей, то планируется его сразу же еще дополнительно модернизировать, что займет время. Как рассказал мне начальник проектного отдела РКК "Энергия" Юрий Елизаров, объемы требуемой модернизации оцениваются специалистами организации как "небольшие".

Вслед за НЭМ намерены отправить на орбиту в одной связке узловой модуль и шлюзовой отсек. Узловой — это центральная часть всей орбитальной станции, основная точка сборки, к которой и будут пристыковываться все остальные элементы. Шлюзовой отсек также необходим с самых первых дней функционирования РОС — экипажу потребуется много выходов в открытый космос для интеграции новых модулей в общую работу станции. Завершить же этот первый этап планируется запуском базового модуля, в котором космонавты будут, жить, спать и питаться. При этом функции управления РОС будут перенесены с НЭМ на базовый модуль.

Вторым этапом, как ожидается, в состав российской станции войдут и другие модули. По нынешнему плану это будет два целевых модуля и одна специальная платформа. Собственно целевые — это научные лабораторные отсеки, требуемые для постановки научных экспериментов и несущие в себе большую часть полезной нагрузки станции. Конкретных названий они пока не имеют. Касательно платформы Юрий Елизаров отметил: "На нынешнем проектном этапе мы называем ее платформой обслуживания, потому что на ней предполагается размещение робототехнических средств для обслуживания разных элементов станции".

Среди сходств между китайской и российской станциями отмечу их компактность и единое управление, в отличие от МКС, где разные элементы разнесены по разным модулям. Предполагаю, что ближайшее будущее именно за такими небольшими национальными станциями. Кроме того, на них предусмотрена возможность консервации станций между посещениями экспедиций. На МКС подобное осуществить малореально: должен постоянно находиться хотя бы один член экипажа на каждый сегмент — российский и международный.

По итогу российские специалисты предполагают создание РОС из большего количества модулей, чем у Китая. В этом есть своя логика. Например, такая система удобнее для выведения больших по размеру модулей — можно будет использовать и тяжелую "Ангару", и привычный "Союз", как это было с доставкой модуля "Пирс" к МКС (его запускали при помощи ракеты "Союз-У", используя в качестве разгонного модуля версию грузового корабля "Прогресс"). Такой многомодульный подход позволит упростить процесс сборки станции, но может увеличить общее время ее создания.

Что касается уникального китайского модуля-телескопа, то Россия пока не планирует подобных проектов, хотя идея большого фотомодуля для съемки земной поверхности не раз озвучивалась в узких кругах.

Орбиты и наклонения

У станции "Тяньгун" удобное для доступа из Китая наклонение в 41,5 градуса по отношению к Земле. В целом орбита китайской национальной станции похожа на МКС, только она еще ближе к плоскости эклиптики нашей планеты.

РОС предполагается выводить на полярную орбиту — это обеспечит станции возможность прохода над всеми точками нашей страны (да и остального мира). Полярная орбита наиболее удобна для использования станции в качестве пункта наблюдения за земной поверхностью. Правда, при этом в большей степени, чем, например, в случае с Международной космической и с китайской национальной станциями, на космонавтов РОС будут воздействовать радиационные пояса Земли. Тем не менее большинство специалистов считают, что это не помешает адекватному функционированию как самой станции, так и людей на ней, если использовать РОС не в постоянном, а в посещаемом варианте. А это в свою очередь ставит определенный вызов для РФ — возможность создать и проверить новые системы работы в космосе.

Размещение станции на полярной орбите удобно для нас и тем, что запуски можно будет производить и с космодрома Плесецк, и с Восточного — на обоих имеются стартовые площадки и для "Союза", и для "Ангары" (а в случае необходимости можно будет реализовывать даже многопусковую схему). Россия все же северная страна, и для нее запуски на высокоширотные орбиты географически удобнее.

Таким образом я прихожу к выводу, что китайская "Тяньгун" и планирующаяся российская РОС (да и МКС), при всей своей схожести на первый взгляд, все-таки довольно разные орбитальные станции. Компетенций у России для создания собственной национальной системы, на мой взгляд, предостаточно. У КНР разве что стоит перенять четкое планирование и столь же скрупулезное следование первоначальному плану без изменений и переносов сроков. Я уверен, тогда у России получится не менее результативное и функциональное создание собственной национальной станции. Претворение этого проекта в жизнь пока планируется пятью годами позже китайского.