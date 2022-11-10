Войти
Военное обозрение

Главком иранской армии: Даже называющие себя сверхдержавами страны не осмелятся напасть на Иран

522
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Даже те страны мира, которые считают себя «сверхдержавами», не осмелятся предпринять нападение на Иран. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави.

По словам высокопоставленного иранского военного, врагам страны не удастся добиться своей цели по распаду исламской республики. На протяжении более чем 40 лет, прошедших после Исламской революции, ни одна страна мира не позволяет себе вторгаться на территорию Ирана и даже думать об этом, подчеркнул генерал.

Также Мусави отметил, что враги вынашивают планы по разделу иранского государства. Они хотят дестабилизировать ситуацию в стране, подорвав ее экономику и промышленность и помешав техническому прогрессу. Однако этих целей, по мнению командующего, противникам страны так и не удастся достичь.

Мусави обвинил противников иранского государства в организации и финансировании массовых беспорядков в стране. Напомним, что массовые волнения с многочисленными жертвами охватили страну после того, как задержанная полицией 22-летняя Махса Амини – девушка курдской национальности, скончалась через два часа после задержания. Запад воспользовался этим поводом для провоцирования беспорядков в стране.

В беспорядках и дестабилизации обстановки, отметил Мусави, принимают участие сепаратистские группы и персоязычные социальные сети. Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ранее подчеркивала важную роль западных спецслужб, особенно Центрального разведывательного управления США, в планировании и организации массовых беспорядков.

Генерал Мусави вспомнил и то, что еще 10 лет назад американские власти признавали использование социальных сетей и мессенджеров важным инструментом влияния на политическую ситуацию в Иране. Военачальник подчеркнул, что американцы называли миллионы пользователей социальных сетей «своими солдатами», и призвал сограждан сохранять бдительность.

Источник изображения: topwar.ru

Bavar-373

По словам Мусави, иранский народ должен понимать достижения страны и ценить их. Сейчас Иран добился очень многого в оборонной промышленности, включая сферу высоких технологий. Например, не может не вызывать уважения уверенное строительство Ираном своих ракет.

Так, в воскресенье Министерство обороны Ирана представило обновленную версию зенитно-ракетного комплекса Bavar-373 (Belief-373) и открыло производственную линию ракет большой дальности Sayad B4. Широко известен и прогресс Ирана в сфере строительства ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что на протяжении многих лет спецслужбы США и Израиля пытаются помешать военно-техническому развитию Ирана. Например, фирменным почерком израильской разведки стали покушения на иранских физиков-ядерщиков, которые работали в сфере оборонной промышленности. США пошли еще дальше и организовали ликвидацию генерала Касема Сулеймани посредством ракетного удара по суверенной стране - Ираку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
США
Похожие новости
19.04.2021
Боевая авиация Ирана: состояние и перспективы
22.01.2021
Смогут ли США помириться с Ираном
09.06.2018
SASC добавит через NDAA $ 500 млн на противоракетную оборону
19.02.2018
Перспективы развития сирийского конфликта - западный анализ
24.08.2012
Война не за горами?
09.07.2012
НАТО не готова к войне с Сирией
25.05.2012
Россия рассчитывает на успех переговоров с Ираном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 19:41
  • 37435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 12:35
  • 61
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»
  • 09.11 14:19
  • 0
Залужный готовит «гибридный» переворот для главного актера Украины
  • 09.11 12:27
  • 1
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
  • 09.11 09:26
  • 9
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 09.11 09:22
  • 0
Украинец «купил» троих детей, чтобы сбежать от мобилизации
  • 09.11 04:30
  • 1
Минимальная сумма денежного довольствия у мобилизованного резервиста составит 195 тыс. рублей - Минобороны РФ
  • 09.11 00:39
  • 1
Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд
  • 09.11 00:36
  • 1
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
  • 09.11 00:36
  • 1
Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022