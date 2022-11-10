Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года - Столтенберг

Вильнюс. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля следующего года.

Он проинформировал об этом представителей членов Альянса в среду.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии, переданном агентству BNS, заявил по этому поводу: "Мы очень гордимся, что можем провести саммит НАТО в Вильнюсе, который, как мы надеемся, станет праздником победы. Для того, чтобы это произошло, мы призываем наших партнеров не только продолжать, но и увеличивать помощь Украине".

В свою очередь, литовский президент Гитанас Науседа написал в соцсети Twitter, что с нетерпением ждет возможности поприветствовать в столице союзников и единомышленников.

Он подчеркнул, что, выбрав Вильнюс для проведения саммита, Альянс проявляет внимание к вопросам безопасности восточного фланга и посылает мощный сигнал о том, что обеспечение безопасности Балтийского региона важно для НАТО в целом.

"В то же время это признание и оценка Литвы как надежного союзника, выполняющего договорные обязательства. Лидеры всех стран НАТО, собравшиеся в столице Литвы, примут решения, связанные с укреплением безопасности всех нас и наших союзников", - отметил Ландсбергис.

По сообщению МИД Литвы, Столтенберг поблагодарил литовскую сторону за готовность принять у себя эту важную встречу.

Как отмечает BNS, саммит НАТО пройдет в Литве впервые, ожидается прибытие делегаций высокого уровня союзников и партнеров Альянса. Повестка встречи в верхах в Вильнюсе будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны, а также на увеличении помощи Украине. Союзники обсудят также приоритеты и потребности в оборонных инвестициях.

Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе в качестве полноправных членов.

На данный момент из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.