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Интерфакс-АВН

Гидрографический катер "Анатолий Князев" войдёт в состав Балтфлота в ближайшее время - Минобороны

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Катер проекта 19920 БГК-2090
Катер проекта 19920 БГК-2090.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой ВМФ

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Большой гидрографический катер (БГК) "Анатолий Князев" успешно завершил программу испытаний в Финском заливе и подготовлен к приёму в состав Военно-морского флота, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"В ближайшее время будет подписан приёмно-сдаточный акт и на судне состоится торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ. Катер войдёт в состав гидрографического района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота", - сказано в сообщении.

В ходе испытаний в морских полигонах у катера были проверены скоростные и маневренные характеристики, работоспособность всех систем, механизмов и приборов. Об успешном проведении испытаний подготовлен доклад главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову, говорится в пресс-релизе.

Отмечено, что "катер был построен и подготовлен к приёмке значительно раньше запланированного срока". Его закладка состоялась 30 июня 2021 года на Окской судоверфи в Нижегородской области.

БГК проекта 19920, к которому относится "Анатолий Князев", являются многофункциональными в своем классе и обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ. Проект 19920 разработан в нижегородском КБ "Вымпел".

Суда подобного класса нужны для лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнения гидрографических работ, доставки личного состава, специального оборудования и грузов на удалении до 1 000 миль. Катера данного проекта успешно действуют в составе гидрографических служб всех флотов ВМФ России.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
19920 Баклан
БФ
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