Британский телеканал: Россия обменяла захваченное на Украине западное оружие на иранские беспилотники

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Западные СМИ продолжают раскручивать тему поставки иранских дронов в Россию, уж очень она хорошо заходит и оплачивается тоже не плохо. Очередную версию с поставками иранских беспилотников представил британский телеканал Sky News.

Британцы "раскрыли" схему оплаты, якобы проведенной Россией за поставленные беспилотники. Как сообщает телеканал, еще в августе этого года Россия будто бы обменяла западное оружие, захваченное на Украине, на иранские беспилотники. Кроме того, первая поставка дронов из Ирана предусматривала и передачу денег, только не официально через банки, а наличкой, чтобы "никто не узнал".

В общем, как сообщает Sky News, 20 августа в аэропорту Тегерана приземлился военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-76, доставивший в столицу Ирана денежные средства в количестве 140 млн. евро и захваченное на Украине западное оружие, в том числе американские и британские противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Даже древние ПЗРК Stinger русские передали иранцам для изучения, видимо их в Иране никогда не видели. Полученное оружие позволит Ирану скопировать западные технологии, чтобы начать производить аналогичные комплексы, утверждает телеканал.

За все это "богатство" Иран якобы передал России 160 беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136 и шесть Mohajer-6. Но на этом поставки не прекратились, недавно стороны договорились о новой партии беспилотников, за которую Россия якобы заплатила 200 млн. евро.

Конечно, данная информация подается со ссылкой на анонимный источник в западных спецслужбах, которые "раскрыли" коварный план русских и иранцев.

Со своей стороны отметим, что тема поставок иранских беспилотников в Россию активно раскручивается Украиной по указке из Вашингтона. США нужен повод для введения против Ирана очередных санкций, запрещающих закупку вооружений у других стран.