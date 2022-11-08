Медведев заявил, что угрозы Киева возродить ядерную программу повлияли на решение о СВО

Замглавы Совбеза РФ заявил, что нынешние киевские власти "горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Причиной проведения Россией специальной военной операции (СВО) в значительной мере стали угрозы Киева возобновить ядерную программу. Об этом написал в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте "ВКонтакте".

Он констатировал, что нынешние киевские власти "горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал". "А еще [украинские лидеры говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан", - добавил Медведев. "О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, и что стало в значительной мере причиной проведения СВО", - написал он.

При этом Медведев отметил, что все президенты Украины, от Леонида Кравчука до Владимира Зеленского, говорили потом об отказе Украины от ядерного арсенала как о вынужденном шаге, "хотя содержать свалившееся случайным образом "могущество" у Киева средств не было". Не обошел замглавы СБ РФ стороной и тот факт, что решение вывезти ядерный арсенал с Украины было продиктовано под жестким давлением Вашингтона.

На контрасте с Украиной Медведев привел в пример ЮАР, которая была "первой и единственной страной, обладавшей ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки и принявшей важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться". "После чего присоединилась к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС), стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (договор Пелиндаба) в 1996 году", - добавил он. Медведев также отметил, что пришедшие после крушения режима апартеида демократические власти "заняли ответственную и суверенную позицию по отношению к своему народу, соседним странам и всему мировому сообществу и не жалеют сегодня о сделанном 30 лет назад выборе, гордятся им и своим примером показывают путь для других".

"Именно поэтому ЮАР сегодня - важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка. Претория наравне с Россией, Китаем, Индией и Бразилией является ключевым элементом слаженного механизма БРИКС", - подытожил политик.