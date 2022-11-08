Войти
ТАСС

Медведев заявил, что угрозы Киева возродить ядерную программу повлияли на решение о СВО

491
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ заявил, что нынешние киевские власти "горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Причиной проведения Россией специальной военной операции (СВО) в значительной мере стали угрозы Киева возобновить ядерную программу. Об этом написал в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте "ВКонтакте".

Он констатировал, что нынешние киевские власти "горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал". "А еще [украинские лидеры говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан", - добавил Медведев. "О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, и что стало в значительной мере причиной проведения СВО", - написал он.

При этом Медведев отметил, что все президенты Украины, от Леонида Кравчука до Владимира Зеленского, говорили потом об отказе Украины от ядерного арсенала как о вынужденном шаге, "хотя содержать свалившееся случайным образом "могущество" у Киева средств не было". Не обошел замглавы СБ РФ стороной и тот факт, что решение вывезти ядерный арсенал с Украины было продиктовано под жестким давлением Вашингтона.

На контрасте с Украиной Медведев привел в пример ЮАР, которая была "первой и единственной страной, обладавшей ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки и принявшей важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться". "После чего присоединилась к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС), стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (договор Пелиндаба) в 1996 году", - добавил он. Медведев также отметил, что пришедшие после крушения режима апартеида демократические власти "заняли ответственную и суверенную позицию по отношению к своему народу, соседним странам и всему мировому сообществу и не жалеют сегодня о сделанном 30 лет назад выборе, гордятся им и своим примером показывают путь для других".

"Именно поэтому ЮАР сегодня - важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка. Претория наравне с Россией, Китаем, Индией и Бразилией является ключевым элементом слаженного механизма БРИКС", - подытожил политик. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Украина
ЮАР
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
06.07.2022
Запад встал на скользкую дорожку. Его конец близок
06.02.2020
Китай захватил Балканы, Россия нацелилась на СССР
14.09.2017
"Себе в ущерб разоружаться никто не будет"
30.12.2014
Россия нашла ответ на американскую стратегию "глобального удара"
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 22:57
  • 37177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.11 21:34
  • 7
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 08.11 15:06
  • 49
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 08.11 12:20
  • 0
Польша ступила на тропинку, по которой уже прошлась Украина
  • 08.11 11:51
  • 1
СМИ узнали о контактах советника Байдена с Кремлем по поводу Украины
  • 08.11 11:46
  • 2
Российские артиллеристы опробуют экзоскелеты для подноса снарядов
  • 07.11 21:50
  • 1
«Здесь даются новые возможности»: «ЧВК Вагнер Центр» начал работу в Петербурге
  • 07.11 21:49
  • 2
Путин подписал ряд законов, касающихся ВС РФ
  • 07.11 21:48
  • 6
Российские военкоры сообщают о тяжёлой ситуации в Павловке на Угледарском направлении
  • 07.11 19:29
  • 2
Байден заявил о проблемах с поставками Украине ракет Javelin из-за нехватки чипов
  • 07.11 13:38
  • 1
В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
  • 07.11 13:37
  • 1
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
  • 07.11 13:34
  • 1
Зачем российским автоматам новый калибр
  • 07.11 12:36
  • 11
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 07.11 09:08
  • 7
Два против одного: в России обсуждают увеличение срока службы в армии