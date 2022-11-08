«Известия» побывали в подразделениях Народной милиции ДНР, продолжающих наступление на Авдеевку

На авдеевском направлении подразделения Народной милиции ДНР продолжают продвижение вперед. Достигнуты успехи в районе населенных пунктов Водяное и Опытное, войскам удалось пересечь еще один участок Донецкой кольцевой автодороги, который был для противника рубежом обороны. Как артиллеристы Донецкой Народной Республики используют высокоточные снаряды «Краснополь» и почему противник не считается с потерями, чтобы отбить «Муравейники», — в репортаже «Известий».

Новинка на вооружении

— Основное направление у нас сейчас — Авдеевка, со стороны Опытного наступаем. Потихоньку идет продвижение наших товарищей, противник терпит поражение, — рассказывает офицер 1-й бригады НМ ДНР с позывным «Студент».

Его 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б» наносят удары в глубину обороны противника, соперничая в дальности с натовскими системами, стоящими на вооружении ВСУ.

Из-за активного противодействия украинская артиллерия всё меньше способна осуществлять крупные и продолжительные налеты, окончательно переходя к коротким террористическим обстрелам Донецка. За прошедшую неделю несколько ударов было нанесено по центру города. Под огнем остаются также Ясиноватая и Макеевка. В качестве целей националисты из ВСУ выбирают остановки общественного транспорта и оживленные перекрестки.

— Артиллерия противника для нас — приоритетная цель, — рассказывает артиллерист 11-го полка «Цыган».

Гильзы от снарядов 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на позициях артиллерийских войск Народной милиции ДНР под Авдеевкой Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

За неделю его подразделение в районе Первомайского уничтожило дальнобойную 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», танк и большое количество пехоты ВСУ.

По мере интеграции подразделений ДНР в армию РФ улучшилось и вооружение. В частности, массово стали применяться корректируемые артиллерийские 152-миллиметровые снаряды «Краснополь», которые позволяют вести контрбатарейную борьбу с невозможной для обычных боеприпасов точностью и скоростью наведения. Их характеристики также позволяют уничтожать оборудованные опорные пункты противника на передовой.

Снаряды «Краснополь» наводятся по лазерному лучу с наземной станции целеуказания или беспилотника. В условиях боев на линиях обороны в районе Авдеевки применяют оба способа, поскольку не всегда есть необходимость подставлять БПЛА под огонь зенитчиков. Дроны также задействуют, чтобы обнаружить вражескую артиллерию в тылу и уничтожить ее.

Свою роль в повышении эффективности артиллерии сыграл переход подразделений Народной милиции с калибра 122 мм на 152 мм. Таким образом, не только увеличилось могущество боеприпасов, но теперь современные снаряды могут применяться значительно шире.

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Кроме того, в подразделениях появляется всё больше беспилотников с приборами ночного видения, что позволяет и артиллеристам, и танкистам НМ ДНР всё чаще наносить удары в темное время суток. Ранее украинские войска за счет поставок приборов ночного видения и систем обнаружения из США считали ночь своим преимуществом, но сейчас это уже не так.

Не приносит противнику успеха и ставшая его излюбленной тактика массового применения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Специальные подразделения ДНР за последние дни уничтожили не менее трех ДРГ противника на авдеевском направлении. При этом поражали их артиллерийским огнем, без вступления в контактный бой.

Два «Муравейника»

Завершена зачистка двух укрепленных районов ВСУ — «Муравейника» и «Малого муравейника», а также линий обороны за ними. Эти украинские позиции размещались за взлетной полосой Донецкого аэропорта, практически у границы Донецка. Мощные укрепления строили в период так называемых ползучих наступлений, когда во время Минских договоренностей украинские войска продвигались к Донецку, а после, пользуясь прекращением огня, укреплялись под прикрытием ОБСЕ.

Уничтожение высокоточным боеприпасом «Краснополь» замаскированного пункта управления ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Возвышавшийся над ВПП Донецкого аэродрома холм перекопанного украинскими позициями «Большого муравейника» был взят в сентябре. Малый — к началу ноября, но за него продолжались ожесточенные бои. Украинское командование раз за разом безуспешно посылало сюда ударные группы с задачей отбить стратегически важную позицию.

Отдельной проблемой для штурмов укрепрайонов стала насыщенность украинской обороны роботизированными камерами наблюдения с тепловизорами и зумом большой кратности. Они годами поставлялись и устанавливались как на специальных мачтах, так и на опорах ЛЭП, шахтных копрах и так далее. У части камер бронированные корпуса. Такие малоразмерные цели тяжело обнаружить и уничтожить. Для этого используют противотанковые управляемые ракеты или крупнокалиберные снайперские винтовки.

Авдеевское направление — одно из важнейших для Украины. Здесь находятся наиболее подготовленные в инженерном плане оборонительные рубежи. А украинская пропаганда может хвастаться тем, что даже сегодня ВСУ находятся всего в паре километров от столицы ДНР.

Подбитый танк ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Поэтому, теряя хорошо укрепленные на протяжении нескольких лет позиции, противник вынужден совершать контратаки, пытаясь отбить их назад. ВСУ не могут позволить себе отходить на следующие линии обороны.

Контратаки противника на хорошо изученной местности и при отсутствии маневра подавляются всеми средствами поражения, сконцентрированными на участке. И по мере исчерпания наступательного потенциала у ВСУ силы ДНР вновь продвигаются вперед. Такая тактика может позволить истощить противника, который уже вынужден усиливать штатные бригады большим количеством мобилизованных.

Дмитрий Астрахань