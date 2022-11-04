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Интерфакс-АВН

В кабмине РФ создана рабочая группа по привлечению частных космических компаний в спутникостроительную отрасль

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание с представителями частных космических компаний и госкорпорации "Роскосмос" по созданию "дорожной карты" о коммерческом использовании спутниковых сервисов, сообщили в секретариате первого вице-премьера.

"Принято решение о создании рабочей группы под руководством Андрея Белоусова для определения параметров и условий типового соглашения между правительством России и частным бизнесом", - сообщили журналистам в четверг.

По словам первого вице-премьера, "дорожная карта" должна строится вокруг перспективной линейки продукции и услуг, которые будут коммерчески привлекательны для частных космических компаний и конкурентоспособны на мировом рынке.

"Необходимо "отфиксировать" линейку таких продуктов и сервисов до 2030 года", - сказал Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подчеркнул, что госкорпорация настроена идти навстречу компаниям, которые будут заниматься спутникостроением, сообщили в секретариате.

"В свою очередь заместитель генерального директора по развитию "Роскосмоса" Равиль Хакимов отметил, что госкорпорация готова агрегировать предложения частных компаний по созданию орбитальных группировок космических аппаратов и сформировать предложения по содействию частным компаниям в части ДЗЗ, связи и пусковых услуг", - говорится в сообщении.

В секретариате отметили, что на заседании также обсуждались вопросы финансирования.

"По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, здесь должен соблюдаться принцип паритетного софинансирования. Таким образом, чтобы средства госкорпорации и частного бизнеса в рамках соглашений были затрачены в объеме не менее, чем выделяемые бюджетные средства", - сообщили там.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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