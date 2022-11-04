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Военное обозрение

Инспекторы МАГАТЭ не нашли на Украине следов деятельности по созданию «грязной бомбы»

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Источник изображения: topwar.ru

Международное агентство по атомной энергии завершило проверку трех ядерных объектов Украины, проводившуюся на фоне информации о проводимых работах по созданию "грязной" ядерной бомбы. Об этом агентство сообщило на своем официальном сайте.

МАГАТЭ завершило работу по проверке украинских ядерных объектов, деятельности по созданию "грязной" ядерной бомбы режимом Зеленского не зафиксировано. Как говорится в заявлении агентства, "незаявленной ядерной активности" не обнаружено.

Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах

- говорится в отчете.

В самой организации не раскрывают, какие именно объекты подвергались проверке, но по двум из них информация есть. Как ранее сообщалось, это Институт ядерных исследований в Киеве и Государственный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах. Однако Россия предупреждала гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что у Киева имеются и другие объекты для создания "грязной бомбы", кроме запланированных к проверке. Об этом заявлял постпред России в ООН Василий Небензя.

О проведении проверки именно на этих украинских объектах МАГАТЭ объявило заранее, после чего источники в Киеве сообщили о поспешном заметании следов всей деятельности, способной указать на создание "грязной бомбы". Других результатов никто и не ожидал, можно вспомнить и визит делегации агентства во главе с Гросси на Запорожскую АЭС, после которой МАГАТЭ ни слова не сказало в сторону Киева.

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