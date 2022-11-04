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Военное обозрение

Британский министр обороны: Добиться внушительного по размерам бюджета на оборону – наша амбициозная задача

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес представил отчёт Комитету обороны в парламенте. Британских народных избранников интересовали вопросы, связанные с валютным курсом, а также возможным сокращением расходов на фоне растущей инфляции.

Как пояснил глава военного ведомства, сокращения послужили результатом ослабления фунта стерлингов по отношению к американскому доллару. Министр уточнил, что инфляционное давление обойдётся бюджету страны в ближайшие два года примерно в 8 млрд £ (9 млрд $), поскольку ведомство, возглавляемое им, наиболее болезненно к затратам в отличие от других министерств.

Уоллес:

Добиться внушительного по размерам бюджета на оборону – наша амбициозная задача

Тем временем, инфляция в Британии оказалась на уровне 10,1% и продолжает расти, что обернулось девальвацией английской валюты с 1,34 до 1,14, в долларовом выражении. В этой связи, у министра обороны уже назначена встреча с канцлером казначейства Джереми Хантом, с тем, чтобы тщательно разобраться на какую сумму может рассчитывать его ведомство при утверждении бюджета страны на будущий год. По его словам, нужно незамедлительно устранить «бюджетную дыру», составляющую порядка 40 млрд фунтов, в первую очередь за счёт увеличения налогов и сокращения расходов ведомственного аппарата.

Похоже, что на фоне углубляющегося экономического кризиса, все обещания бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, а затем и его преемницы Лиз Трасс об увеличении доли ВВП на оборонные расходы на 3% к 2028-му, кажутся просто немыслимыми.

Уоллес также сообщил о том, что министерство обороны уже подписало соглашение по поставкам ракет Украине в качестве военной помощи. Она также предусматривает отправку киевскому режиму лёгкого противотанкового ракетного комплекса следующего поколения, с постепенным увеличением объёмов вооружения к 2023-му.

При этом есть и хорошие новости для ВПК самой Великобритании: была возобновлена британская программа по производству гусеничных бронированных машин, которая оставалась замороженной на протяжении многих лет. На эти цели было предусмотрено 5,5 млрд фунтов стерлингов. Помимо этого, министр коснулся также и темы модернизации ВМС страны: ведутся работы по производству фрегата для противолодочной и противовоздушной обороны типа 26 («Глобальный боевой корабль»). Ожидается, что завершить его планируют к концу 2028-го года.

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Страны
Великобритания
США
Украина
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