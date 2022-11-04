Хельсинки. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - В Финляндии пока не принята официальная позиция о развертывании в стране ядерного оружия после вступления в НАТО, говорится в обнародованном в четверг проекте предложения правительства о членстве страны в НАТО.

"В предложении не рассматривается вопрос о том, будет ли развернуто ядерное оружие в Финляндии после присоединения. Однако в предложении подчеркивается, что Финляндия поддерживает ядерное разоружение всех стран. В то же время, как государство-член НАТО, Финляндия будет охвачена защитой ядерного оружия альянса", - приводит позицию правительства портал Yle.

Согласно документу, Финляндии не придется менять свои законы о ядерном оружии в связи с членством в НАТО. В настоящее время, согласно Закону о ядерной энергии, "импорт ядерных взрывчатых веществ, а также их производство, хранение и детонация в Финляндии запрещены".

"Когда членство в НАТО станет реальностью, НАТО вряд ли предложит Финляндии ядерное оружие или Финляндия запросит его", - считают в правительстве.

Согласно официальной позиции, Закон о ядерной энергии в настоящее время препятствует вхождению в Финляндию судна или самолета, оснащенного ядерным оружием.

Однако в проекте предложения правительства не отражена позиция о том, каким станет этот вопрос в будущем.

Если Финляндия хочет разрешить судам, оснащенным ядерным оружием, посещать или проводить учения в стране, в законодательство должны быть внесены поправки, решение об изменении закона остается за политиками, отмечает Yle.

В подготовке выставленного в четверг на обсуждение проекта предложения правительства приняли участие представители канцелярий президента республики и премьер-министра, а также МИД, Минюста, МВД, Минобороны, Минфинансов, министерства транспорта и коммуникаций.

Составители документа считают, что соглашение о членстве в НАТО будет беспроблемным с точки зрения суверенитета Финляндии и участия в международном сотрудничестве, а также что оно существенно не передает компетенции государства международной организации, "поэтому решение парламента об одобрении соглашения может быть принято простым большинством".

"Любое последующее законодательное действие, касающееся членства, может осуществляться посредством отдельных законодательных актов", говорится в документе.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.