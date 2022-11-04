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Военное обозрение

В Южной Корее предположили, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР вышла из строя прямо в полете

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея в четверг, 3 ноября, выпустила несколько баллистических ракет, в том числе, вероятно, вышедшую из строя прямо в полете МБР, что вызвало тревогу среди жителей некоторых районов центральной и северной Японии, пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

В материале говорится, что официальные лица в Южной Корее и Японии заявили о вероятном испытании Пхеньяном МБР, которая предназначена для доставки ядерной боеголовки, как они выразились, на другую сторону планеты. При этом несмотря на первоначальное заявление японского правительства о том, что ракета пролетела над территорией страны, позднее данная информация была опровергнута.

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада заявил, что след ракеты был потерян над Японским морем, что побудило его скорректировать свое более ранее заявление о том, что она пролетела над территорией страны. При этом, как пишет Reuters, первоначальное заявление главы военного ведомства вызвало немалую панику у простых граждан.

В свою очередь, согласно сообщению от информационного агентства Yonhap, южнокорейские официальные лица заявили, что МБР, вероятно, вышла из строя прямо в полете.

Впрочем, в Reuters отметили, что представители Министерств обороны Южной Кореи и Японии отказались подтвердить достоверность вышеупомянутого сообщения.

В то же время, как передает агентство, отставной вице-адмирал и бывший командующий флотом Морских сил самообороны Японии Едзи Кода заявил, что потеря радиолокационного следа ракеты все же может свидетельствовать о ее неудачном запуске.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Проекты
Ядерный щит
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