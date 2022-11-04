Войти
ТАСС

В Турции заявили о заверении России не применять на Украине ядерное оружие

192
0
0
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

По словам представителя турецкого президента Ибрагима Калына, Анкара намерена предложить сторонам конфликта вернуться к переговорам по мирному урегулированию

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заверил его в отсутствии планов применения на Украине ядерного оружия. Об этом сообщил в четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Во время телефонных переговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия. Украинская сторона в свою очередь опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия", - приводит слова Калына телеканал ТРТ.

По словам представителя турецкого президента, Анкара намерена предложить сторонам конфликта вернуться к переговорам по мирному урегулированию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
17.08.2022
Европа устала от Украины. Есть проблемы посерьезнее
25.07.2022
Россия, Иран и Турция строят свой мир. Западу остается злобный взгляд сбоку
31.03.2022
Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях
23.03.2022
Турки не захотели отдавать Украине С-400
14.01.2021
Главные угрозы 2021 года усилят позиции России
04.12.2019
За Путина или против Трампа: что означают заявления Макрона о "России — не враге НАТО" (Европейська правда, Украина)
14.01.2019
Чем опасен конец однополярного мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы