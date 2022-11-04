В Турции заявили о заверении России не применять на Украине ядерное оружие

По словам представителя турецкого президента Ибрагима Калына, Анкара намерена предложить сторонам конфликта вернуться к переговорам по мирному урегулированию

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заверил его в отсутствии планов применения на Украине ядерного оружия. Об этом сообщил в четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Во время телефонных переговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия. Украинская сторона в свою очередь опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия", - приводит слова Калына телеканал ТРТ.

По словам представителя турецкого президента, Анкара намерена предложить сторонам конфликта вернуться к переговорам по мирному урегулированию.