США в середине 2023 года поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками

Планируемый к поставке Украине наземный комплекс борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) американской корпорации L3Harris. Комплекс включает электронно-оптическую станцию обнаружения на подъемной мачте и четырехзарядную пусковую установку 70-мм управляемых ракет APKWS с лазерной полуактивной системой наведения. Комплекс является модульным и может монтироваться на любом транспортном средстве за два часа.

ЦАМТО, 3 ноября. США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого, прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", – сказал П.Райдер журналистам.

Он добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остается приоритетным для американской администрации. "Это то, на чем мы сфокусированы, и мы продолжим работать над этим настолько быстро, насколько это возможно", – цитирует "РИА Новости" представителя Минобороны США.