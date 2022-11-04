Войти
ЦАМТО

МО Британии подписало контракт на закупку новых ПТРК NLAW для замены отправленных на Украину

174
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 ноября. Минобороны Великобритании подписало контракт на закупку новой партии ПТРК NLAW для восполнения арсенала этих комплексов после их отправки в значительном количестве на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 2 ноября министр обороны Британии Бен Уоллес.

Британские СМИ ранее сообщали, что Великобритания передала Украине до половины от общего количества имеющихся у нее на вооружении NLAW.

"Мы подписали первый контракт на следующий год, так что мы получим замену (отправленным на Украину ПТРК) в следующем году. Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году – надеюсь, в следующие несколько месяцев – мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW", – заявил он, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне.

По его словам, первая партия будет включать 500 комплексов, а следующая будет "исчисляться тысячами". Минобороны Британии также размещает заказ на поставку артиллерийских снарядов для восполнения арсеналов.

Кроме того, министр заявил, что Британия планирует приобрести 48 истребителей пятого поколения F-35 к 2025 году и до 74 самолетов к концу десятилетия.

Б.Уоллес еще раз отметил, что Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена задержками и при их обучении, и новизной истребителей. В настоящий момент Британия имеет 27 истребителей и 33 пилота, трое из которых не являются британцами по национальности, сказал он.

Министр также сообщил, что бронированные машины семейства Ajax прошли новые оценочные испытания. Б.Уоллес сообщил, что получает ежедневные отчеты по результатам, однако общая картина по итогам тестов будет составлена в декабре или январе. Попытка оснащения британской армии этими машинами была ранее отложена, так как из-за проблем с вибрацией и шумом во время движения нескольким военнослужащим пришлось обратиться за медицинской помощью, и испытания не были завершены.

В заключение своего выступления Б.Уоллес еще раз подчеркнул необходимость увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году, поскольку "уровень угрозы растет", – передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
F-35
Похожие новости
13.04.2022
"Такого еще не поставляли". Какое оружие Украина получит от Запада
09.07.2021
Бригадный генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к войне (Dir.bg, Болгария)
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
04.09.2019
Петля для анаконды
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
20.03.2015
Гонку вооружений между Китаем и Индией пока проигрывает Пекин
28.07.2014
Соединенные Штаты показали в Фарнборо пластиковый муляж F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы