МО Британии подписало контракт на закупку новых ПТРК NLAW для замены отправленных на Украину

ЦАМТО, 3 ноября. Минобороны Великобритании подписало контракт на закупку новой партии ПТРК NLAW для восполнения арсенала этих комплексов после их отправки в значительном количестве на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 2 ноября министр обороны Британии Бен Уоллес.

Британские СМИ ранее сообщали, что Великобритания передала Украине до половины от общего количества имеющихся у нее на вооружении NLAW.

"Мы подписали первый контракт на следующий год, так что мы получим замену (отправленным на Украину ПТРК) в следующем году. Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году – надеюсь, в следующие несколько месяцев – мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW", – заявил он, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне.

По его словам, первая партия будет включать 500 комплексов, а следующая будет "исчисляться тысячами". Минобороны Британии также размещает заказ на поставку артиллерийских снарядов для восполнения арсеналов.

Кроме того, министр заявил, что Британия планирует приобрести 48 истребителей пятого поколения F-35 к 2025 году и до 74 самолетов к концу десятилетия.

Б.Уоллес еще раз отметил, что Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена задержками и при их обучении, и новизной истребителей. В настоящий момент Британия имеет 27 истребителей и 33 пилота, трое из которых не являются британцами по национальности, сказал он.

Министр также сообщил, что бронированные машины семейства Ajax прошли новые оценочные испытания. Б.Уоллес сообщил, что получает ежедневные отчеты по результатам, однако общая картина по итогам тестов будет составлена в декабре или январе. Попытка оснащения британской армии этими машинами была ранее отложена, так как из-за проблем с вибрацией и шумом во время движения нескольким военнослужащим пришлось обратиться за медицинской помощью, и испытания не были завершены.

В заключение своего выступления Б.Уоллес еще раз подчеркнул необходимость увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году, поскольку "уровень угрозы растет", – передает "РИА Новости".