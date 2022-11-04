Корветы ВМФ на учении отразили попытку авианалета на главную базу Тихоокеанского флота

Владивосток. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи двух корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по противовоздушной обороне в пункте базирования, сообщила в четверг пресс-служба флота.

По замыслу учения, условный противник направил авиацию для попытки авианалета на главную базу Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Совершенный" обнаружили цели и оперативно распределили между боевыми расчетами порядок уничтожения воздушных объектов.

Расчеты ПВО привели вооружение кораблей в готовность к применению и при входе целей в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.