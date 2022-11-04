Китай считает легитимными вопросы РФ по деятельности биолабораторий США на Украине

По словам заместителя постпреда КНР при ООН Гэна Шуана, блокировать резолюцию России нельзя

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай считает легитимными вопросы России по деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

"С марта этого года Россия неоднократно направляла в Совет Безопасности утверждения о том, что есть подозрения в том, что США проводят военные действия в биологической области на территории Украины. Мы считаем, что любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции [о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении] должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами", - указал китайский дипломат.

Зампостпреда КНР отметил, что на консультативном совещании в сентябре "ответов в полной мере на жалобы России не последовало", поэтому "Россия как государство - участник направила свои жалобы в Совет Безопасности". "Это разумно и легитимно, и блокировать это нельзя", - сказал Гэн Шуан.