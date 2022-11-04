На границах — тучи: группировка НАТО в Европе увеличилась в 2,5 раза

В каких странах стоят силы альянса и чем отвечают Россия и Белоруссия

Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать вооружения и обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для армии. В этот же день глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска сообщил, что НАТО создает систему коллективной обороны около наших западных границ. По данным российского военного ведомства, силы Североатлантического альянса в этом году выросли там в 2,5 раза. Эксперты отмечают, что Россия и Белоруссия готовы к такому развитию событий — наши страны уже создали совместную группировку войск. В зоне спецоперации ВС РФ в среду отбили все атаки украинских сил на основных стратегических направлениях.

В условиях конкуренции

О необходимости конкуренции среди производителей техники и экипировки для ВС России Владимир Путин заявил на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.

— Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков, — сказал он.

Глава государства обозначил и другие приоритеты в обеспечении войск. В частности, по каждому элементу экипировки должно учитываться мнение тех, кто ее использует.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

— Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы, даже те, которые, может быть, на первый взгляд кажутся незначительными, — сказал он.

Президент добавил, что строить работу с регионами, Минобороны и силовыми ведомствами надо не по принципу бюрократии.

— Хочу обратить особое внимание, что вся эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям. Конечно, они существуют и возникли не просто так. Тем не менее обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, — подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с Белоруссией

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, заявил Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска.

По его данным, численность группировки НАТО на границе РФ и Белоруссии с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться.

— В конце июня на мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ, — сообщил министр.

Солдаты принимают участие в военных учениях НАТО Источник изображения: Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Сергей Шойгу сообщил, что США и их союзники целенаправленно работают против Москвы.

— Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику, — объяснил министр обороны.

В частности, по этой причине они поощряют эскалацию конфликта на Украине, накачивают ее современным оружием и игнорируют попытки создать «грязную бомбу».

Глава ведомства отметил, что сложившаяся ситуация выгодна США. Вашингтон стремится использовать мировые проблемы для сохранения глобального лидерства и добивается максимального ослабления всех остальных стран.

Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего Белоруссия, считает Сергей Шойгу.

— В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства, — заявил он.

По словам министра, сейчас продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии. Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система ПВО.

Также, согласно решению президентов двух стран, с 22 октября на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и частей совместной региональной группировки. Основное внимание уделяется повышению боевых возможностей войск. Проводятся регулярные тренировки сил ОДКБ, СНГ и ШОС.

От Бреста до Владивостока

Белоруссии нужна поддержка России. У нас сейчас образовался своеобразный «белорусский балкон», который с трех сторон окружают недружественные страны — Украина, Польша, Литва, заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Все эти государства могут или уже служат плацдармом для войск других стран НАТО, — уверен он. — Обстановка на западных границах неспокойная. Украина сейчас минирует границы с Белоруссией. В Литве собрана антибелорусская агентура. Войска НАТО на постоянной основе присутствуют в Прибалтике. Но особенно сильно активизировалась Польша — она не только разместила войска США, но и активно наращивает вооружения. Конечно, мы всё это видим и предпринимаем ответные меры.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

Эксперт напомнил, что недавно была создана региональная группировка войск Белоруссии и России.

— В нее вошли 9 тыс. российских военнослужащих, — сказал он. — В основном речь идет о частях, вооруженных крупнокалиберной артиллерией, РСЗО и танками. Не стоит забывать, что у Белоруссии есть своя, хоть и небольшая, но боеспособная и современная армия. Предпринятые меры показывают, что мы готовы вместе защищать свои земли от Бреста до Владивостока.

Воздушные бои

Вооруженные силы 2 ноября продолжили отбивать атаки противника.

— На купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 военнослужащих и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и десять автомобилей.

На краснолиманском направлении пресечены попытки атак, ликвидировано около 250 боевиков. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

На николаево-криворожском направлении предотвращены попытки прорыва ВФУ. Противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, семь единиц автомобильной техники и радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины, 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 169 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу РСЗО «Ураган», также уничтожены склад боеприпасов и хранилище топлива для украинской военной техники.

Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Пасека Харьковской области.

Войска ПВО за сутки сбили 12 БПЛА, 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS в районах Антоновки и Новой Каховки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган» в районах Макеевки в ДНР и Чернобаевки Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6967 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что Киев продолжает провокации на Запорожской АЭС. В течение суток украинская артиллерия выпустила девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Стрельба велась из Днепропетровской области. Подразделения ВФУ подавлены ответным огнем.

Надо помнить

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Гаубичная самоходная артиллерийская батарея лейтенанта Руслана Шилина поддерживала огнем подразделения мотострелков. Противник, наступая превосходящими силами, предпринял попытку прорыва нашей обороны. В условиях сильного минометного обстрела артиллеристы Шилина поразили закрытые огневые позиции противника, артиллерийскую установку и две единицы автомобильной техники.

— За мужество, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, Руслан Шилин награжден медалью «За отвагу», — рассказали в Минобороны.

Отделение сержанта Антона Мелешко обороняло населенный пункт. Он уничтожил шесть боевиков, один пулеметный расчет и две боевые машины противника. Спустя несколько дней во время упорных боестолкновений он ликвидировал пять боевиков.

Фото: РИА Новости/Иван Родионов Источник изображения: iz.ru

Старший сержант Расул Евлоев в составе гаубичного самоходного артиллерийского взвода поддерживал огнем российские подразделения. Противник не оставлял попыток прорвать позиции — засылал диверсионные группы и беспилотники, вел сильные артиллерийские обстрелы. САУ Расула помогла точным огнем сковать действия противника, нанеся ему серьезный урон, — это в дальнейшем позволило перейти в наступление.

Память о подвигах российских солдат и офицеров любых эпох будут хранить всегда. Концерн «Калашников» вместе с Российским военно-историческим обществом запустил новый мультимедийный проект «Нельзя забыть». В его рамках на отдельном портале будут собраны фотографии, видеоматериалы и 3D-изображения памятников советским воинам в Европе.

После окончания Великой Отечественной войны в европейских странах было установлено более 4 тыс. таких мемориалов, но сейчас их активно уничтожают. Лидером по сносу является Польша: из 561 памятника в 1997 году на сегодняшний день осталось около 100. Новый проект позволит сохранить память о воинах и монументах, посвященных их подвигу.

Андрей Федоров

Богдан Степовой