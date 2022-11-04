Саммит ЛАГ заявил в итоговой декларации позицию по отказу от применения силы на Украине

Встреча состоялась в Алжире

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Позиция арабских стран по кризису на Украине основана на отказе от применения силы. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по завершении в среду в столице Алжира саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Позиция арабских стран основана на отказе от применения силы на Украине", - говорится в документе. "Мы привержены принципу невмешательства и единой позиции", - подчеркнули страны - участницы ЛАГ.

Нынешний саммит ЛАГ - первая очная встреча лидеров стран - членов региональной организации за более чем три года. Последний по времени арабский саммит проходил в начале апреля 2019 года в Тунисе, затем арабские встречи на высшем уровне откладывались из-за пандемии коронавируса. В повестку дня саммита в Алжире, который завершится в среду, включено обсуждение актуальных проблем региона, в частности кризисных ситуаций в Ливии, Сирии, Йемене, палестинского досье, а также вопросов об обеспечении продовольственной безопасности, укреплении межарабских отношений и реализации проектов в рамках арабской экономической интеграции.