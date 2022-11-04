Войти
ТАСС

Саммит ЛАГ заявил в итоговой декларации позицию по отказу от применения силы на Украине

174
0
0
Лига арабских государств
Лига арабских государств.
Источник изображения: mtdata.ru

Встреча состоялась в Алжире

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Позиция арабских стран по кризису на Украине основана на отказе от применения силы. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по завершении в среду в столице Алжира саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Позиция арабских стран основана на отказе от применения силы на Украине", - говорится в документе. "Мы привержены принципу невмешательства и единой позиции", - подчеркнули страны - участницы ЛАГ.

Нынешний саммит ЛАГ - первая очная встреча лидеров стран - членов региональной организации за более чем три года. Последний по времени арабский саммит проходил в начале апреля 2019 года в Тунисе, затем арабские встречи на высшем уровне откладывались из-за пандемии коронавируса. В повестку дня саммита в Алжире, который завершится в среду, включено обсуждение актуальных проблем региона, в частности кризисных ситуаций в Ливии, Сирии, Йемене, палестинского досье, а также вопросов об обеспечении продовольственной безопасности, укреплении межарабских отношений и реализации проектов в рамках арабской экономической интеграции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Йемен
Ливия
Сирия
Тунис
Украина
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
27.08.2014
В зоне особого влияния
15.03.2013
Доклад Национальной разведки США: у Путина будут большие проблемы
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы