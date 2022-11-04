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Известия.ru

Военный эксперт назвал возможную технику на учениях «Щит Союза – 2023»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Морозов

Военный эксперт Литовкин рассказал, какая техника может быть задействована на учениях «Щит Союза – 2023»

Военный эксперт Виктор Литовкин 2 ноября рассказал «Известиям» о том, какая военная техника может быть задействована на российско-белорусских учениях «Щит Союза – 2023».

Ранее в этот день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о начале подготовки к учениям.

«Это составление плана учений, замысла учений, сценария учений, какие части будут принимать участие, кто будет привлечен, кто будет играть основную роль, будут ли приглашать иностранных наблюдателей, какая техника будет», — пояснил слова Хренина Литовкин.

Он также сообщил о возможной технике на учениях.

«Если мотострелковое подразделение будет, то все части мотострелкового полка будут задействованы. Это три мотострелковых батальона, на бронетранспортерах или боевых машинах пехоты. Танковый батальон — на танках Т72 и Т80, артиллерийский дивизион — или «Акация» или «Гвоздика» (самоходно-артиллерийские установки. — Ред.). Батальон инженерно-саперный — роторазведки, полный состав мотострелкового полка», — сказал эксперт.

Кроме того, он предположил, что будут задействованы беспилотники, системы навигации и обеспечения боя, в том числе белорусские системы залпового огня «Полонез» и российские ракетные комплексы «Искандер М» .

«У нас с Белоруссией ежегодно проходят учения, кроме тех учений, в которых сейчас Белоруссия в рамках ОДКБ, ШОС. Они могут быть не только двусторонние, но могут входить в учения ОДКБ, то есть внутри них российско-белорусские учения», — заключил Литовкин.

10 октября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Как указал министр обороны Белоруссии, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства. Он обратил внимание на то, что президенты постоянно обсуждают различные формы взаимодействия.

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