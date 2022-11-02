Отдаленные российские гарнизоны в рамках "северного завоза" получили более 77 тыс. тонн имущества, ГСМ и продовольствия - Шойгу

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - В рамках "северного завоза" в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока доставлено без малого 80 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продовольствия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"27 сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.