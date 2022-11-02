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Военное обозрение

В ВМС Южной Кореи повышенное внимание решено уделить увеличению процента беспилотных аппаратов

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Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе Республика Корея объявила о масштабной модернизации своих ВМС, предусматривающей замену одного из трёх флотов морским командованием беспилотных кораблей. Под модернизацией также понимается и реформа Корпуса морской пехоты Республики Корея по американскому образцу. Он станет независимой от ВМС структурой.

ВМС республики пополнятся флотилиями надводных кораблей, флотилиями подводных лодок, а также флотилиями воздушных судов. При этом беспилотной составляющей уделяется особое внимание.

В командовании ВМС отметили, что переход этот будет проходить поэтапно. Планируется, что доля беспилотных аппаратов сначала составит около 1% от общего объёма ресурсов ВМС, с постепенным увеличением до 9%, а затем до 28% к середине 20-х годов и к 2030-му, соответственно.

Ожидается, что к 2040-м годам доля беспилотных средств в ВМС Южной Кореи составит около 45% от общей численности флота.

В завершении отметим, что предложение по реформированию ВМС исходило от президента Республики Корея Юн Сук Ёля. Работа в этом направлении была возложена на Корпус морской пехоты республики, который будет координировать свои действия совместно с Министерством национальной обороны страны.

Ранее, летом 2022 года, в Южной Корее провели испытания беспилотного противолодочного подводного аппарата. И эти испытания были признаны успешными.

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Страны
США
Южная Корея
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