Минобороны Японии предупредило о нехватке боеприпасов и запчастей для самолетов - СМИ

Токио. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Японии обнародовало информацию о том, что японские военные испытывают нехватку боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, и запчастей для самолетов, сообщило "Дзидзи".

"Министерство обороны все сильнее ощущает угрозу от нехватки боеприпасов, включая ракеты, и запчастей, в том числе для самолетов. Это необычно, что информацию о поставках боеприпасов делают публичной с целью найти отклик у общественного мнения", - отмечает агентство.

С целью решить эту проблему и сохранить возможность действовать в условиях возможного конфликта, ведомство запрашивает дополнительное финансирование.

21 октября Минобороны Японии сообщило, что смогло обеспечить систему ПРО лишь 60% от необходимых для нее ракет-перехватчиков. Как отмечает агентство, проблема заключается в том, что цена ракеты - все более технически сложной - растет, но выделенные на закупку средства остаются прежними.