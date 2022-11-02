Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны Японии предупредило о нехватке боеприпасов и запчастей для самолетов - СМИ

147
0
0
Накано Лас
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник изображения: аirheadsfly.com

Токио. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Японии обнародовало информацию о том, что японские военные испытывают нехватку боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, и запчастей для самолетов, сообщило "Дзидзи".

"Министерство обороны все сильнее ощущает угрозу от нехватки боеприпасов, включая ракеты, и запчастей, в том числе для самолетов. Это необычно, что информацию о поставках боеприпасов делают публичной с целью найти отклик у общественного мнения", - отмечает агентство.

С целью решить эту проблему и сохранить возможность действовать в условиях возможного конфликта, ведомство запрашивает дополнительное финансирование.

21 октября Минобороны Японии сообщило, что смогло обеспечить систему ПРО лишь 60% от необходимых для нее ракет-перехватчиков. Как отмечает агентство, проблема заключается в том, что цена ракеты - все более технически сложной - растет, но выделенные на закупку средства остаются прежними.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Похожие новости
25.10.2021
Тендер на индийские подлодки –ловушка для неразборчивых
21.10.2021
КНДР показала кадры запуска новой баллистической ракеты с борта подлодки
18.05.2018
Ответ не заставит себя ждать
10.05.2018
Отдаленные гарнизоны ВВО в рамках северного завоза получат около 50 тыс. т грузов
27.12.2012
ООН берется за стволы
24.12.2012
Программы по оружию направленной энергии
17.12.2012
Растущий военный рынок Индонезии вызывает пристальный интерес глобальных экспортеров оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи