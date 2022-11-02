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ТАСС

Лавров: события на Украине стали частью борьбы США против многополярного миропорядка

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД РФ, геополитическая обстановка беспрецедентно обострилась

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. США вместе с их союзниками не прекращают усилий по борьбе против формирования многополярного миропорядка, события на Украине стали частью этого противостояния. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени". Текст зачитал во вторник директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

"Происходящее на Украине - это не какой-то очередной региональный конфликт, а часть разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка. Мы стали свидетелями непрекращающихся усилий США и ведомого ими западного меньшинства затормозить объективный процесс формирования многополярного мироустройства, в том числе через продвижение концепции порядка, основанного на правилах. Сегодня западные лидеры открыто это признают, разглагольствуют о собственной исключительности и превосходстве над другими цивилизациями", - указал Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время геополитическая обстановка беспрецедентно обострилась: после начала спецоперации на Украине "недружественные государства развязали против России полноценную гибридную войну". "Ее цель - нанести нам поражение на поле боя, подорвать российскую экономику, расшатать внутриполитическую стабильность, подвинуть Россию с позиций одной из ведущих мировых держав", - отмечается в обращении министра. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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