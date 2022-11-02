Украинская политика США на "автопилоте" — это плохие новости для Америки

TNI: США должны усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным

США бездумно ведут политику на Украине на "автопилоте эскалации", пишет TNI. Администрация Байдена ослеплена фальшивыми "моральными обязательствами". Это лишь усугубит конфликт вплоть до ядерного столкновения. США нужно срочно искать компромиссы, считает автор.

Спустя почти восемь месяцев со времени своего начала конфликт на Украине теперь идет на "автопилоте". Россия и Украина находятся в смертельной схватке на истощение, в которой ни одна из них не может отступить. Одержимые боязнью угрозы либеральной демократии, исходящей от Владимира Путина, Соединенные Штаты и их европейские союзники ведут опосредованную войну против России. Вызывает тревогу тот факт, что все стороны не обращают внимания на опасность разрастания конфликта в более масштабное и разрушительное военное столкновение, которое нанесет ущерб как их национальным интересам, так и глобальной стабильности.

Какие бы заблуждения ни служили мотивом путинской спецоперации — нетерпимость к украинской демократии, угроза со стороны экспансионистского и сатанинского Запада — он будет сражаться до последнего русского. Поражение от государства, независимость которого он считает фикцией, было бы не только невыносимо унизительно, но и означало бы конец его правления. Правые критики войны, такие как Евгений Пригожин, глава группы ЧВК "Вагнер", и лидер Чеченской Республики Александр Кадыров, все чаще подвергают военное и политическое руководство России критике с правого фланга.

Несмотря на огромные человеческие жертвы и материальные потери, гипнотизирующий эффект некоторых недавних военных успехов украинцев поднял их боевой дух. Благодаря притоку западного оружия президент Владимир Зеленский призвал патриотически настроенную общественность поверить в то, что он может освободить всю Украину, включая Крым, от российского контроля. Любая попытка Зеленского умерить такие ожидания, скорее всего, встретит такое же общественное сопротивление, с которым сталкивается Путин.

Неослабевающая поддержка со стороны США и их европейских союзников усилила украинское сопротивление. Для Соединенных Штатов и Великобритании эта их война в своей основе является "духовным крестовым походом" за сохранение либеральной демократии. Путин должен быть наказан за его нападение на суверенное, пусть и совсем несовершенное демократическое государство. Для стран-членов НАТО, которые когда-то были частью советской империи, императив следующий: Путина необходимо заставить подчиниться, чтобы защитить свою безопасность. При этом все стороны согласны с тем, что они должны придерживаться нынешнего курса и продолжать вооружать Украину даже после окончания военной фазы конфликта.

Такой фанатизм НАТО недальновиден. Будучи подверженным ему, альянс не в состоянии предвидеть и реагировать на события, которые подрывают краткосрочные и долгосрочные интересы. Несмотря на военные недостатки у России, Путин может извлечь большую выгоду из социальных и экономических последствий суровой зимы в лишенной энергии Европе. При таком сценарии общественные протесты могут оказать давление на правительства Франции, Германии и Италии, заставляя их содействовать поиску конца украинского конфликта. Это могло бы подбодрить в плане требования прекращение конфликта и часть ООН, особенно африканские страны, которые воздержались или выступили против осуждения путинской "аннексии" украинской территории и потребовали переговоров о прекращении огня. Кроме того, Запад должен понимать, что в долгосрочной перспективе непрекращающиеся поставки оружия на Украину истощают запасы НАТО в США и Европе, создавая риски для других непредвиденных ситуаций, таких как конфликт с Ираном или оборона Тайваня. Больше всего всех должны беспокоить перспективы неконтролируемой эскалации: расширение войны до уровня всей НАТО и/или до более высоких уровней интенсивности, включая применение ядерного оружия.

Россия и Запад сейчас находятся в переломном моменте. Чтобы предотвратить развитие ситуации по вышеописанных сценариям, президент Джо Байден и европейские союзники должны уже сейчас готовиться к урегулированию военного конфликта путем переговоров. Хотя Китай и другие автократии стремятся ослабить Запад, более масштабная война, а тем более ядерная конфронтация, не в их политических или экономических интересах. Завуалированная критика России со стороны Китая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в прошлом месяце, а затем и со стороны Индии должна быть использована Соединенными Штатами для того, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Вашингтон и его союзники также должны убедить и Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающейся бойне и ясно дать ему понять, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины.

В Соединенных Штатах Байден сталкивается с тремя серьезными препятствиями. Одним из них является республиканская партия, которая, как и следовало ожидать, поставит под сомнение нынешнюю политику администрации, поскольку готовится захватить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах и вернуть себе Белый дом в 2024 году. Вторая — это ошибка самого Байдена: его бессмысленная, "биполярная" политика, делящая мир на демократии и автократии. С таким отношением к Китаю как к архи-врагу Америки, от администрации и демократов потребуются поистине геркулесовые усилия, чтобы убедить электорат в том, что их внешняя политика носит практический характер, а не характер неких отвлеченных моральных обязательств. Наконец, культура американской внешней политики — это третье препятствие. Поскольку американцы считают Соединенные Штаты нацией-спасителем, они по-прежнему ожидают, что США будут устанавливать правила в мире, который, между тем, становится все более многополярным.

В меняющемся мировом порядке, в котором Америка больше не доминирует, Соединенным Штатам необходимо делать трудный выбор в таких кризисах, как военный конфликт на Украине. Жесткость в защите "моральных обязательств" — это путь к продолжению конфронтации. Но излишнее стремление к компромиссам может быть еще хуже, поскольку оно бездумно ведет нас к пропасти разрушения, от которой мы отступили в 1962 году.

Оставаться в украинской политике на "автопилоте" — это, безусловно, не лучший путь вперед.

Автор: Хью Де Сантис (Hugh de Santis) — бывший кадровый сотрудник государственного департамента, заведующий кафедрой стратегии национальной безопасности в Национальном военном колледже. Автор книги "Право на власть: американская исключительность и грядущий многополярный мировой порядок".