Бесшумный компрессор – работает без шума и вреда для окружающей среды

При выборе компрессора учитывают разные параметры: производительность на входе и выходе, объем ресивера, показатель давления, а также уровень шума. Многим потребителям сжатого воздуха эта характеристика важна. Например, бесшумные компрессоры используются в больницах, стоматологических кабинетах, химических лабораториях, научно-исследовательских институтах, в мастерских, занимающихся производством фотокниг и т. д. В таких случаях от уровня шума зависит многое: компрессорное оборудование размещается в помещении, в непосредственной близости от которого работают люди.

Бесшумные безмасляные компрессоры: их особенности

Компрессоры, которые выбирают за тихую работу, бывают безмасляными. Они не только работают тихо, но и не загрязняют воздух, отличаются простотой обслуживания. При работе издают звук, который можно сравнить с офисным гулом. Из агрегата выходит чистый воздух, так как исключается попадание масла в краску (покрытие также не испортится). Такой вид оборудования не нуждается в дополнительном обслуживании – сразу после приобретения его можно использовать по назначению.

В основе первых масляных компрессоров были масляные одноцилиндровые аналоги, что не давало возможности использовать их длительное время. Их удобно было эксплуатировать только для выполнения покрасочных работ, продувки или подкачки шин.

Современные модели безмасляных компрессоров отличаются от своих предшественников. Качество их работы обеспечивают многочисленные конструкционные изменения. Например, чтобы уменьшить трение между цилиндром и поршнями, применяются кольца из тефлона, а функционирование двигателя происходит на меньшей частоте.

Все нововведения и изменения привели к тому, что такие компрессоры стали работать не меньше по времени, чем масляные поршневые с прямым приводом. Но при этом у них есть важное преимущество – они не издают сильного раздражающего шума.

Эксплуатация упрощается благодаря отсутствию масла, в воздух не попадают вредные примеси.

Выбрать и купить такие компрессоры можно на сайте https://www.bigam.ru/catalog/kompressory-vozdushnye-6032/. Если своевременно менять в них тефлоновые кольца, срок службы будет таким же, как и у масляных ременных моделей. Обычно эта процедура не вызывает сложностей.

После покупки такие модели можно транспортировать в горизонтальном положении. Есть возможность подобрать компрессор с уменьшенным весом (например, без картера).