Опубликованы кадры целого и невредимого фрегата «Адмирал Макаров», якобы уничтоженного ВСУ при атаке беспилотников

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", якобы почти уничтоженный украинскими морскими беспилотниками во время атаки на Севастополь в субботу утром, оказался вполне себе цел и невредим и спокойно стоит на месте своей стоянки. Кадры неповрежденного корабля сделаны на следующий день после громких заявлений Киева.

Состоявшаяся в субботу атака украинских дронов на корабли Черноморского флота, как известно, закончилась практически ничем, незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец", также было повреждено боносетевое заграждение в Южной бухте. Однако Киеву необходимо было отчитаться перед своими хозяевами об "удачной" атаке, поэтому было заявлено о "значительных повреждениях" флагмана ЧФ "Адмирал Макаров". По данным украинской стороны, в результате атаки украинских дронов якобы были повреждены обе надстройки корабля, выведены из строя радиолокационное оборудование, системы управления огнем и системы связи.

В российском Минобороны подтвердили повреждения тральщика, но опровергли все заявления о якобы нанесенных повреждениях фрегата, заявив, что корабль цел и невредим и находится на месте своей постоянной стоянки. Подтверждение этому пришло на следующий день, когда "Адмирал Макаров" был заснят в Севастополе. Судя по снимкам, никаких повреждений на нем нет, ремонтные работы не ведутся.

Отметим, что стандартная стоянка фрегата не является секретом, корабль хорошо видно со многих точек города. Номер на корабле закрашен, с начала спецоперации это сделано на всех участвующих в боевых действиях кораблях, ранее "Адмирал Макаров" неоднократно попадал на фото и видео без номеров. Корабль является флагманом Черноморского флота после гибели крейсера "Москва".

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года, вошел в состав флота 27 декабря 2017 года. Назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, является вторым серийным кораблем в серии сторожевых кораблей проекта 11356 после головного "Адмирал Григорович" и первого серийного "Адмирал Эссен".