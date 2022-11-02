Украина — республиканцам: дело не только в пушках

Politico: руководство Украины боится, что после выборов США урежут экономическую помощь

Руководство Украины уверено, что текущие объемы военной помощи от США сохранятся даже после промежуточных выборов в конгресс, сообщает Politico. Авторы статьи пишут, что в большей степени Киев переживает за экономическую поддержку со стороны Штатов.

Александр Уорд (Alexander Ward) и Нахаль Туси (Nahal Toosi)

Владимир Зеленский со своей командой считает, что военная помощь будет поступать как и прежде. Их больше беспокоит помощь экономическая.

Украинские официальные лица предупреждают республиканцев, которые могут в ближайшем будущем получить большинство в конгрессе: чтобы победить Россию, мало поставлять оружие. Нужно больше денег для украинской экономики.

Украинские руководители полагают, что вопреки ноткам инакомыслия на краю правого фланга, конгресс под руководством Республиканской партии не откажется от предоставления военной помощи Киеву. На самом деле, эксперты по Украине ждут увеличения поставок оружия, если республиканцы встанут у штурвала, о чем рассказал лоббист украинского правительства Дэниел Вайдич (Daniel Vajdich).

Украинцев больше беспокоит другое. Они опасаются, что республиканцы в перспективе урежут экономическую помощь Киеву. Соединенные Штаты уже передали Украине миллиарды долларов такой помощи, но в предстоящие месяцы и годы понадобится еще больше средств, особенно если Россия продолжит наносить ущерб украинским электростанциям и прочим объектам инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский со своими помощниками знает, что после промежуточных выборов могут возникнуть разные проблемы, каких не было прежде, сказал Вайдич. "В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками", — отметил он. Ей будут нужные деньги для устранения дефицита бюджета, ей будет нужна помощь в восстановлении энергетического сектора и гражданских объектов, таких, например, как школы.

Об этом украинские официальные лица и их представители в Вашингтоне прямо говорят законодателям.

Комментарии Вайдича дают возможность понять политическую стратегию украинского руководства в условиях, когда республиканцы и демократы в преддверии промежуточных выборов обмениваются колкостями. Правительство Украины полагает, что дискуссии с Вашингтоном о помощи будут усложняться в условиях углубления партнерства между Вашингтоном и Киевом, а американские политики будут вынуждены убеждать избирателей в необходимости и дальше оказывать помощь Украине, предоставляемую с начала российской военной операции.

Благодаря поддержке обеих партий в конгрессе украинское правительство получило большое количество оружия и боевой техники, в том числе, системы залпового огня "Хаймарс". Украинцы во главе с Зеленским часто обращаются к американским законодателям, чтобы те надавили на администрацию Байдена и настояли на поставке тех или иных систем вооружений, в частности, ракет большой дальности (хотя Белый дом пока отказывается поставлять такие ракеты и прочее оружие, которое хочет получить Украина).

Средства на военную помощь Украине привлекли внимание лидера меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти (Kevin McCarthy), который может стать новым спикером в этом органе законодательной власти. Недавно он сказал, что в случае победы Великой старой партии Киев не получит "карт-бланш". Это был очевидный реверанс в сторону немногочисленной, но громогласной группы республиканских популистов из палаты представителей, которые хотят урезать или вообще прекратить помощь Украине, и вместо этого сосредоточиться на решении внутренних проблем. Но потом Маккарти постарался ослабить накал страстей, который он вызвал своим заявлением.

Один высокопоставленный сотрудник администрации сказал, что команду Байдена не беспокоит перспектива сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев в обеих палатах конгресса.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнел (Mitch McConnell) постоянно говорит о том, что Республиканская партия должна увеличить поставки оружия Украине. Администрация тоже рассчитывает, что большинство членов палаты представителей из Республиканской партии заставят Маккарти сохранить избранный курс. Об этом рассказал представитель Белого дома, попросивший об анонимности, поскольку речь идет об обсуждении конфиденциальных вопросов.

Скандал из-за письма членов прогрессивной фракции республиканцев об Украине показывает, что даже кажущийся отказ от поддержки Киева вызовет политическую бурю. Письмо это было опубликовано, а потом в срочном порядке отозвано, так как многие увидели в нем существенный отход от позиции администрации Байдена.

Подписавшие письмо законодатели заявили, что оно было составлено несколько месяцев тому назад, за это время успело устареть, и его не следовало публиковать. Республиканцы ухватились за возникшую возможность и начали говорить, что именно их партия в наибольшей степени поддерживает Украину.

Если конгресс возглавят республиканцы, будет немного сложнее настаивать на увеличении поставок оружия и финансовой помощи Украине. А если этого не произойдет, все будет намного проще, утверждает вышеупомянутый представитель Белого дома.

Некоторые республиканцы разделяют эту точку зрения.

"Если Кевин станет спикером палаты представителей, ему со временем придется руководить ею, — сказал сенатор-республиканец Кевин Креймер (Kevin Cramer). — И я уверен: когда он начнет руководить ею, он будет делать это должным образом".

"Я понимаю их обеспокоенность, — сказал об украинских руководителях член сенатского комитета по делам вооруженных сил, — но я думаю, мы сможем все успокоиться и не допускать просчетов".

Член комитета по делам вооруженных сил из палаты представителей республиканец Дон Бейкон (Don Bacon) заявил: "Украине и администрации придется объяснить и обосновать то, что запрашивается в заявках, однако я считаю, что подавляющее большинство в нашем комитете сделает все необходимое для обеспечения победы Украины".

Но у демократов есть сомнения на сей счет.

Украинское руководство должно "определенно больше беспокоиться" по поводу возможной победы республиканцев в палате представителей, сказал член палаты и демократ Рубен Галлего (Ruben Gallego), работающий в комитете по делам вооруженных сил. "Маккарти не управляет своей фракцией, а если ему придется делать выбор — спасать себя или Украину, он предпочтет спасать себя", — отметил он.

По словам Вайдича, обеспокоенность Украины по поводу экономической помощи носит долгосрочный характер. Эта страна рассчитывает, что США будут оказывать экономическую помощь правительству, дабы оно могло и дальше работать, и что эта помощь будет поступать до завершения полномочий старого состава конгресса в условиях, когда Украину ждет жестокая зима.

Но чтобы общество продолжало функционировать — чтобы работали школы, чтобы можно было восстановить национальную энергосистему, такую помощь Киеву придется оказывать много лет. Отвечая на вопрос, поддерживает ли его партия долговременную экономическую помощь Украине, Бейкон сказал: "Короткий ответ да, хотя здесь важны детали". "Я полагаю, законодатели из обеих партий хотят быть уверены, что другие члены НАТО и свободные страны тоже готовы разделить это бремя, — заявил Бейкон. — Защита Украины должна стать коллективной работой, осуществляемой совместно с союзниками".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham) в пятницу заявил, что рассчитывает на "мощный" пакет военной и экономической помощи в рамках правительственного закона о финансировании. "Своим республиканским коллегам, которые не хотят предоставлять карт-бланш, я скажу так. Прекрасно, я с радостью сяду вместе с вами за стол, чтобы все обсудить и обеспечить выделение денег на то, что необходимо. Но я знаю: большинство республиканских сенаторов полны решимости его добиться", — сказал Грэм на мероприятии в Йельском университете, в котором Зеленский участвовал виртуально.

Вашингтон предоставляет Киеву самую разнообразную помощь, начиная с поставок противотанковых ракетных комплексов и кончая поддержкой украинских беженцев. На сегодня объем американских обязательств составляет почти 25 миллиардов долларов финансовой и гуманитарной помощи, а также 27,5 миллиарда долларов военной помощи, о чем сообщает Кильский институт мировой экономики.

Но порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. Украинский руководитель часто в ответ на это публично выражает свое недовольство и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий.

Такая тактика вызывает определенные трения в отношениях между украинцами и администрацией Байдена, о чем говорят бывшие американские официальные лица. Теоретически украинцы могут еще активнее задействовать такую тактику, если республиканцы возьмут под свой контроль конгресс и захотят отыграться на демократе Байдене. Но она не всегда работает.

Например, Украина продолжает просить тактические баллистические ракеты ATACMS большой дальности, которые, по словам Киева, помогут ему отвоевать аннексированный Россией полуостров Крым. Некоторые республиканцы поддержали эту просьбу, включая руководителя комитета палаты представителей по иностранным делам. Это значит, что давление на Байдена будет возрастать, и ему придется задуматься о поставках ATACMS или других систем в случае завоевания республиканцами большинства.

Чиновники из администрации Байдена тоже не хотят поставлять такие ракеты, опасаясь, что Украина начнет наносить удары по целям в глубине российской территории, а это вынудит Владимира Путина пойти на эскалацию боевых действий. Министр обороны Ллойд Остин в четверг заявил, что Украина уже сейчас может наносить удары "почти по любым целям, которые ей нужны".

В начале конфликта Зеленский требовал от США создать бесполетную зону в небе над Украиной. Но Байден ему отказал по логистическим и иным причинам. В последнее время Зеленский призывает Байдена официально объявить российское государство спонсором терроризма, и эта его просьба находит широкую поддержку в конгрессе. Но команда Байдена по ряду причин отвергает это требование.

Представителям администрации Байдена не всегда нравится подход Зеленского, сказал бывший посол США в Польше Дэниел Фрид (Daniel Fried). "Иногда у них возникает ощущение, что на них давят, и им это не нравится", — объяснил он.

Вместе с тем, Фрид и прочие бывшие официальные лица говорят, что Байден с помощниками осознает: в конечном итоге Зеленский отстаивает интересы своей страны, как он их понимает.

Лоббист Вайдич сказал, что Украина довольна той военной помощью, которую она получает, хотя ее могло бы быть больше. "В целом они вполне удовлетворены тем объемом помощи на нужды обороны и безопасности, которую получают", — сказал Вайдич.