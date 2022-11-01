Премьер-министр также поручил профильным ведомствам при необходимости подготовить предложения по уточнению гособоронзаказа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей ВС РФ. Об этом он заявил в понедельник на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии РФ на фоне спецоперации.

"Важно настроить обратную связь производителей и потребителей, чтобы те, кто выпускает продукцию, оперативно получали отклик, как ее нужно усовершенствовать. Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Убежден, что параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля", - указал он.

Мишустин поручил оценить реальные потребности по обеспечению армии, сопоставив их с возможностями производства. "В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями организаций оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики, продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить", - анонсировал глава кабмина. По словам премьера, нужно также обеспечить надлежащее качество материалов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед структурой задачу существенно нарастить темпы в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

По словам премьера, нужно также обеспечить надлежащее качество материалов. "От этого зависят жизни - прежде всего, тех, кто находится сегодня на передовой", - указал Мишустин.

При этом, продолжил он, важно настроить обратную связь между производителями и потребителями. "Чтобы те, кто выпускает продукцию, оперативно получали отклик, как ее нужно усовершенствовать. Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Убежден, что параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля", - добавил председатель правительства РФ.

Также, отметил премьер, должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя, при необходимости - "подготовлены предложения по уточнению государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих". Мишустин указал, что это в равной степени касается и "ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ", а также логистики, транспорта и связи.

Нужно контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным осуществлялись в полном объеме, сказал премьер-министр. "Нужно ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и соответствующей реабилитации, производству лекарств, медицинских изделий. И, конечно, [нужно] контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей", - сказал Мишустин.

Он попросил вице-премьеров Дениса Мантурова, Марата Хуснуллина и Татьяну Голикову рассказать о порядке действий их рабочих групп, о предложениях по целевым заданиям, о том, где планируется сосредоточить основные усилия, какие ресурсы привлечь и как будет координироваться такая работа. Также Мишустин попросил министра обороны Сергея Шойгу, руководителей МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах в натуральном и денежном выражении, представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения.

Отдельным вопросом он предложил обсудить проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и, при необходимости, корректировки целевых заданий. По этому вопросу глава кабмина попросил выступить вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Мишустин поручил профильным ведомствам при необходимости подготовить предложения по уточнению гособоронзаказа. "Должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя. При необходимости - подготовлены предложения по уточнению государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих", - указал он.