Минобороны РФ: завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России сообщило, что завершен призыв из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

"В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены", - проинформировали в военном ведомстве.

"Подготовка и вручение повесток прекращаются", - подчеркивается в сообщении.

"Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению", - сообщили в военном ведомстве.

"Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - заявили в Минобороны РФ.

Как сообщалось, частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении отправки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, около 82 тыс. мобилизованных резервистов направлены в зону специальной военной операции на Украине, еще 218 тыс. проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.

1 ноября в России начинается осенний призыв в армию.

На срочную военную службу (1 год) в ходе осеннего призыва направят 120 тыс. новобранцев.

Обычно осенняя призывная кампания стартует 1 октября, но в этом году её начало перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.

В российском Генштабе заявили, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на территорию Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По словам военных, срочников не будут задействовать в военной операции на Украине.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", - сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

"Осенний призыв не будет проходить лишь в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной. Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов", - сообщил Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".