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Военное обозрение

Американские ВВС выводят свои F-15 с японского острова Окинава и заменяют на истребители F-22

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Источник изображения: topwar.ru

С американской базы ВВС Кадена, расположенной на японском острове Окинава, уходят две эскадрильи.

44-я летная эскадрилья известна как "Вампиры", а 67-я летная эскадрилья известна как "Бойцовские петухи". Самолеты этого истребительного типа прибыли, как утверждалось, для обеспечения безопасности Японии ещё 1979 году.

С тех пор они были модернизированы новыми радарами, вооружением.

Представитель американской военный базы на Окинаве:

Они служат стержнем обороны США в регионе, основной задачей которых является предотвращение нападения Китая на Японию или Тайвань.

Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэйв Дептула, который занимал должность заместителя командующего Тихоокеанскими ВВС, заявил, что вывод F-15 с Окинавы создаст особую нагрузку на ВВС. Эти самолеты представляют собой модели F-15C (и несколько двухместных моделей F-15D, используемых для обучения).

Первоначально США построили 483 таких самолета, но только 43 из них были модернизированы современными радарами AESA, которые могут обнаруживать китайские самолеты, включая, возможно, их новейший Chengdu J-20.

Типичная эскадрилья ВВС США имеет от 18 до 24 самолетов, и единственные модернизированные F-15, которые используются сегодня, находятся в Кадене. Более того, это единственные F-15 с новой боевой кодировкой, находящиеся сейчас на вооружении ВВС.

ВВС США рассматривали программу продления срока службы для этих самолетов, но отказались от этой идеи как непрактичной. Однако, сегодня самолеты F-15 на базе Кадена выработали все свои лимиты по часам эксплуатации.

Официальные представители американских ВВС объявили, что будут поддерживать Кадену ротационными эскадрильями истребителей. Первыми на авиабазу Кадена с Аляски прибудут F-22. Они останутся в Кадене на ближайшие шесть месяцев. Именно на эти истребители пятого поколения ВВС США решили сделать ставку на упомянутой авиабазе в Японии. Действия эти с японским правительством предварительно не согласуются, что лишний раз подчёркивает нахождение Японии под американской военной оккупацией.

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Китай
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Тайвань
Япония
Продукция
F-15
F-22
J-20
Компании
Navantia
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