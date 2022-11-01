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ТАСС

В Раде оценили ежедневные потери ВВП Украины из-за масштабных воздушных тревог в $203 млн

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Источник изображения: EPA-EFE/ OLEG PETRASYUK

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, удары "парализуют экономическую активность"

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. ВВП Украины теряет не менее $203 млн из-за масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня. Об этом в понедельник заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Потери от масштабных тревог, которые длятся рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд гривен ($203 млн - прим. ТАСС) для ВВП", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, удары "парализуют экономическую активность". Он предложил во избежание простоя перевести компании на удаленную работу или в выходные дни. "Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно или в нерабочие часы, или в выходные", - сказал Гетмацев, добавив, что это позволит компенсировать простой и обеспечить производство необходимой продукции.

Утром в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о массированных обстрелах критической инфраструктуры и введении экстренных отключений электроэнергии. 

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Страны
Дания
Украина
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