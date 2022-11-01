ЕС с февраля выделил в общей сложности €3,1 млрд на поставки оружия Украине

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отметила, что "вопрос выделения конкретных видов вооружений - это вопрос к конкретным странам - членам ЕС"

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз выделил с начала в феврале РФ специальной военной операции в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия на Украину. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира €3,1 млрд на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя", - сказала Массрали.

"Вопрос выделения конкретных видов вооружений - это вопрос к конкретным странам - членам ЕС, усилия которых поддержаны Европейским фондом мира", - сообщила она.

Выделяемые из бюджета ЕС средства по линии так называемого Европейского фонда мира используются для частичной оплаты поставок оружия, которые осуществляют страны Евросоюза, включая компенсации за его снятие с хранения или вооружения собственных армии. Это также не исключает поставок вооружений отдельными странами Евросоюза сверх выделяемого Брюсселем финансирования.

Создание Европейского фонда мира было предложено еще в 2018 году бывшей в тот период главой внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини в ответ на появление информации о поставках российских легких вооружений для Центральной Африканской Республики, что способствовало резкому росту влияния России в Африке. Уже тогда, по замыслу Могерини, Европейский фонд мира должен был обеспечивать поставки оружия партнерам ЕС по всему миру, чтобы "способствовать безопасности в различных регионах" и одновременно поддерживать там влияние Евросоюза или его отдельных стран-членов.

Фонд был создан в 2021 году. В 2022 году весь объем его средств, выделенных на этот год, €500 млн, был направлен на поддержку Украины. Уже с марта ЕС начал расширять объем ассигнований этого года, который к ноябрю увеличился с €0,5 до €3,1 млрд. Всего на весь свой семилетний бюджетный период 2021-2027 годов ЕС выделил Европейскому фонду мира бюджет на €5,628 млрд, из которых €420 млн были предназначены к распределению в 2021 году, а затем каждый год сумма должна постепенно была увеличиваться, чтобы достичь в 2027 году €1,13 млрд.