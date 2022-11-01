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ТАСС

МИД РФ: атаки Киева на ЗАЭС угрожают Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч людей

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: EPA-EFE/ YURI KOCHETKOV

Россия призывает киевский режим и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Продолжающиеся атаки киевского режима на критическую инфраструктуру Запорожской АЭС (ЗАЭС) угрожают Европе техногенной катастрофой и гибелью людей. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан", - отметила дипломат.

"Призываем режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям", - подчеркивается в комментарии.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки три раза обстреляли город Энергодар и прилегающие к Запорожской АЭС территории, всего украинцами было выпущено 10 снарядов. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, добавили в МО.

Запорожская атомная станция является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. ЗАЭС продолжила работу в штатном режиме. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что боевых армейских подразделений на территории станции нет, там находятся только охранные подразделения Росгвардии, специалисты войск РХБЗ, отвечающие за радиологическую безопасность, и сотрудники Росатома, присутствие которых необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. 

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