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ТАСС

Кремль доверяет сведениям Минобороны РФ о причастности Британии к атаке на корабли ЧФ

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Место утечки на газопроводе Северный поток - 2
Место утечки на газопроводе Северный поток - 2.
Источник изображения: © Kustbevakningen Шведская береговая охрана

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это "более, чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кремль не нуждается в предоставлении доказательств от Минобороны РФ в причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота (ЧФ) и "Северные потоки", поскольку информация оборонного ведомства - "более чем официальный источник". Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос, предоставило ли Минобороны Кремлю доказательства причастности британцев к атаке на корабли Черноморского флота, произошедшей 29 октября, и на "Северные потоки". "Достаточно для всех заявления Министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет [об атаке]", - сказал представитель Кремля, отметив, что Минобороны - это "более, чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия". "Сама формулировка [вопроса], представило ли оно доказательство Кремлю, - у нас так не принято предоставлять внутри государства друг другу доказательства", - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Минобороны сообщили, что 29 октября киевский режим при участии британских специалистов совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены. Также в субботу Минобороны РФ обвинило специалистов ВМФ Британии к причастности к взрывам газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре. В Минобороны Великобритании заявили о своей непричастности к взрывам на "Северных потоках", назвав заявление Москвы "выдуманной историей". 

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Великобритания
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ЧФ
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