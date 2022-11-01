В Роскосмосе предложили ввести мораторий на секвестр бюджета крайне важных направлений

Замгендиректора госкорпорации Валерий Шерин отметил среди них развитие навигации, дистанционного зондирования Земли, независимого доступа в интернет, правительственной связи, а также космодромов и инфраструктуры выведения космических аппаратов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Валерий Шерин предложил ввести бюджетный мораторий на секвестирование космических направлений, которые являются крайне важными.

"С точки зрения предложений я бы сформулировал два направления. Первое (то, что находится на стороне госкорпорации "Роскосмос") - сокращение срока изготовления ракетно-космической продукции за счет внедрения универсальных малоразмерных моделей, на чем сегодня основана стратегия развития госкорпорации. <…> С другой стороны - это бюджетный мораторий на секвестирование пусть не в целом по госпрограмме, но хотя бы по тем направлениям, которые на сегодняшний день крайне важны", - сказал Шерин в понедельник на круглом столе "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития" в Совфеде.

Среди таких направлений он отметил развитие навигации, дистанционного зондирования Земли, независимого доступа в интернет, правительственной связи, а также космодромов и инфраструктуры выведения космических аппаратов.

В качестве примера замгендиректора привел сокращение бюджета, которое произошло с 2013 по 2020 год, когда плановые значения составляли 1,8 трлн рублей, а в итоге вышли на 1,5 трлн рублей. Сокращение, подчеркнул Шерин, соответствовало бюджету полутора лет. Он пояснил, что планирование применительно к производству включает комплекс технологических, инфраструктурных, организационно-управленческих решений.

"Где-то это новое оборудование, какая-то новая инфраструктура появляется, новые проектные команды, договорные обязательства на длительный период. Вследствие секвестирования бюджета мы вынуждены эти долгосрочные контракты пересматривать, ориентируя их на удовлетворение текущих первостепенных, жизненно важных решений и задач. Это негативно отражается на достижении целевых показателей", - подчеркнул Шерин.