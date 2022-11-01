Войти
ТАСС

Глава МИД КНР призвал все стороны конфликта на Украине не допустить дальнейшей эскалации

109
0
0
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.
Источник изображения: © AP Photo / Behrouz Mehri/Pool Photo via AP

Ван И отметил, что "пока теплится надежда, дверь переговоров не может быть закрыта"

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Все стороны конфликта на Украине должны проявлять сдержанность, наращивать дипломатические усилия для его урегулирования, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Об этом заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"[Ван И и Блинкен] также обменялись мнениями по Украине и другим вопросам", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. "Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявлять сдержанность, спокойно принимать решения, а также наращивать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и выход ее из-под контроля", - сказано в заявлении.

Ван И также отметил, что "пока теплится надежда, дверь переговоров не может быть закрыта". "До тех пор пока есть 1% вероятности, необходимо приложить 100-процентные усилия для [достижения] мира", - резюмировал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Похожие новости
26.10.2021
Hromadske (Украина): «Мы должны убедить партнеров, что НАТО станет сильнее с Украиной». Интервью с бывшим командующим войсками США в Европе
04.07.2017
Бряцая своим и чужим
16.10.2015
Книги о ВПК и армии, историческая и деловая литература
08.10.2015
"Мотор Сич" эмигрирует в Европу?
08.11.2013
Россия по соотношению объема экспорта ВиВТ к валовому внутреннему продукту занимает второе место в мире после Израиля
09.01.2012
Сможет ли Китай в этом веке превзойти США в военной мощи?
29.12.2008
Летучий китаец. Пекин объявил о начале строительства собственного авианосца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 01:33
  • 36663
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 00:12
  • 3
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:55
  • 12
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 12:05
  • 1
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи
  • 31.10 10:26
  • 13
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 30.10 20:02
  • 55
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 30.10 18:47
  • 4
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
  • 30.10 18:45
  • 3
Путин не считает, что противника на Украине недооценили