Глава МИД КНР призвал все стороны конфликта на Украине не допустить дальнейшей эскалации

Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.

Ван И отметил, что "пока теплится надежда, дверь переговоров не может быть закрыта"

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Все стороны конфликта на Украине должны проявлять сдержанность, наращивать дипломатические усилия для его урегулирования, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Об этом заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"[Ван И и Блинкен] также обменялись мнениями по Украине и другим вопросам", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. "Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявлять сдержанность, спокойно принимать решения, а также наращивать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и выход ее из-под контроля", - сказано в заявлении.

Ван И также отметил, что "пока теплится надежда, дверь переговоров не может быть закрыта". "До тех пор пока есть 1% вероятности, необходимо приложить 100-процентные усилия для [достижения] мира", - резюмировал он.