Премьер Чехии заявил, что борьба Украины в конфликте также является борьбой Европы

Петр Фиала отметил, что Чехия помогала украинцам, вынужденным бежать из страны, а также поставляла Киеву оружие

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Борьба Украины в конфликте на ее территории является также борьбой Чехии и всей Европы. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Петр Фиала в опубликованной в понедельник статье в издании Politico.

Фиала в своей публикации рассуждал о последствиях этого конфликта. Он отметил, что Чехия помогала украинцам, вынужденным бежать из страны, а также поставляла Киеву оружие.

"Борьба Украины - это и наша борьба. Это борьба Чешской Республики, Европейского союза, всей Европы. Все наши геополитические перспективы зависят от исхода этой войны. Судьба Украины напрямую связана с международным порядком, в котором мы должны жить. <...> Таким образом, без свободной Украины не будет свободной Европы", - написал чешский премьер.

Также он выразил опасения, что Центральная и Восточная Европа в случае проигрыша Украины якобы может подвергнуться нападениям.

"Несмотря ни на что, будущее Украины настолько важно, что оно просто должно быть в приоритете. 2022 год напомнил нам о том, что делает Запад великим и в чем наши сильные стороны. Именно благодаря фундаментальным ценностям, которые породили наш мир, - неприкосновенность человеческой жизни, защита слабого, соблюдение соглашений, свобода действий и открытое общество - мы остаемся самой успешной цивилизацией в истории", - утверждал Фиала.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.