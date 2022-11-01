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Интерфакс-АВН

Совместные учения ВВС Южной Кореи и США начались в районе Корейского полуострова - СМИ

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Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений.
Источник изображения: © Pfc. You Chul Lee

Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Первые за последние пять лет крупные совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm начались в понедельник, сообщило агентство "Ренхап".

В них принимают участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки.

Союзники "стремятся усилить сдерживание нарастающих северокорейских угроз", отмечает агентство, ссылаясь на заявления местных чиновников.

Со стороны ВВС Южной Кореи в маневрах задействованы около 140 самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35A, а также самолеты F-15K и KF-16. ВВС США представлены 100 единицами техники, включая истребители-невидимки F-35B, базирующиеся на японском острове Окинава, и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18.

В сообщении говорится, что в учениях примет участие также многоцелевой транспортный танкер KC-30A ВВС Австралии.

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Страны
Австpалия
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
EA-18
F-15
F-16
F-35A
F-35B
Проекты
Военные учения
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