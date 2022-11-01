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Совет директоров АО "ПО "Севмаш" продлил полномочия генерального директора Михаила Будниченко

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Михаил Будниченко
Михаил Будниченко.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 31 октября. В Санкт-Петербурге 28 октября состоялось заседание Совета директоров АО "ПО "Севмаш" (входит в ОСК). Управленческий орган продлил полномочия Михаила Будниченко в должности гендиректора "Севмаша" еще на пять лет.

Председатель Совета директоров АО "ПО "Севмаш" Владимир Королев отметил эффективное и динамичное развитие предприятия под руководством Михаила Будниченко.

По его словам, "по всем направлениям – от производственного до социально-экономического – показатели верфи демонстрируют устойчивый рост. Севмаш успешно реализует программу государственного оборонного заказа. Загрузка по строительству АПЛ сравнима с периодом "золотого века" кораблестроения. Только с 2017 по 2021 гг. завод передал Военно-морскому флоту 4 атомные подводные лодки нового поколения. В этом году на предприятии был поднят Андреевский флаг на исследовательской подводной лодке "Белгород". Стапель работает бесперебойно – завод строит две линейки современных ракетоносцев проектов "Борей-А" и "Ясень-М", ведется ремонт корабля проекта 11442М, осуществляется сервисное обслуживание АПЛ и авианосца "Викрамадитья", строится доковый комплекс, выполняются гражданские заказы, числе которых – обитаемый подводный аппарат".

На предприятии создаются источники для ежегодного финансирования мероприятий по обновлению основных фондов завода, выполнения коллективного договора, повышению заработной платы, оздоровлению работников, социально-культурных мероприятий. Благодаря росту чистых активов Севмаш наращивает свои производственные мощности. С 2017 года закуплено свыше 2500 ед. оборудования по всем направлениям. Практически во всех подразделениях предприятия ведется модернизация. Главной целью реконструкции и технического перевооружения Севмаша стало создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного кораблестроительного предприятия с современными технологическими процессами.

На заводе внедряются новые проекты: завершился стартовый этап встраивания производственной системы в структуру Севмаша. Большое внимание генеральный директор Михаил Будниченко уделяет социальному направлению. Сохранены и развиваются культурные объекты предприятия, 3 оздоровительных учреждения, физкультурно-оздоровительный комплекс. Внедряются современные формы работы с молодежью. Севмаш – первое из предприятий ОСК, реализовавшее программу строительства жилья для своих работников.

М.Будниченко был утвержден в должности генерального директора завода ровно 10 лет назад – 28 октября 2012 года. "У нас сегодня огромная кораблестроительная программа, – подчеркнул генеральный директор верфи. – Но все задачи нам по плечу. Я совершенно уверен в нашем коллективе, уверен в его профессионализме. Я вижу, что молодые кораблестроители любят и знают свое дело. Достаточно вспомнить 2021 год. Флоту переданы сразу три атомных крейсера. Такого количества кораблей за один год мы не сдавали много лет. Работа не останавливается. Готовим к передаче ВМФ РПКСН "Генералиссимус Суворов", идут испытания в море атомной подводной лодки "Красноярск".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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955 Борей
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