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Военное обозрение

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 оснастят ракетами «воздух-воздух» для борьбы с российскими дронами-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкие ударные беспилотники в скором времени смогут поражать не только наземную бронетехнику на поле боя, но и бороться с летательными аппаратами. В планах турецкой компании Baykar, производящей дроны под названием Bayraktar, оснастить беспилотники ракетами "воздух-воздух".

Боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı получат на вооружение управляемые ракеты класса "воздух-воздух". Как планируют в компании, БПЛА смогут не только сбивать находящиеся в воздухе беспилотные аппараты противника, но и вражеские самолеты и вертолеты. Как заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, оснащение беспилотников такой ракетой позволит им сбивать применяемые Россией на Украине дроны-камикадзе, наносящие значительный урон критически важной инфраструктуре.

Вскоре наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и для противостояния неприятельским самолетам... Мы ведем испытания

- заявил он.

На прошедшей в Стамбуле аэрокосмической выставке SAHA Expo-2022 компания Baykar подписала контракт с Roketsan, предусматривающий интеграцию в арсенал беспилотников зенитной ракеты Sungur, с помощью которой и планируется сбивать российские беспилотники-камикадзе на Украине.

Sungur - проверенный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его с наших беспилотных летательных аппаратов в качестве ракеты класса "воздух-воздух" изменит правила игры

- заявил генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

В Baykar планируют заменить своими беспилотниками дорогие зенитные ракеты, применяемые в настоящее время для уничтожения вертолетов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА
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