TISI: Вашингтону было выгодно лишить Европу российского газа

Подрыв газопровода "Северный поток – 2" осуществили США совместно с НАТО, заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью The International Schiller Institute. У Вашингтона были средства, возможности и мотив для уничтожения жизненно важной инфраструктуры.

Хотелось бы затронуть тему недавно произошедшего драматического события, а именно взрывов на трех нитках трубопроводов "Северный поток ˗ 1" и "Северный поток ˗ 2". Надо заметить, что средства для нанесения военного удара такой технической сложности есть всего у нескольких стран.

В прошлом я занимал пост прокурора и могу дать оценку этому событию с правовой точки зрения. Анализируя мотивы, средства и возможности, задайте себе вопрос: кто способен осуществить подрыв трубопроводов? Украина не могла сделать это в одиночку, без помощи извне. Можно смело вычеркивать ее из списка подозреваемых.

У кого был мотив? Ищите тех, кто имел причины так поступить. Таких стран несколько. Та же Польша, например. Но наиболее очевидный мотив был только у одной страны — у Соединенных Штатов Америки. Только у них был и мотив, и средства, и возможность для уничтожения жизненно важной инфраструктуры.

Президент Байден публично заявил о намерении уничтожить "Северный поток – 2" еще 7 февраля, когда выступал на совместной конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Он сказал тогда следующее, цитирую: "Если Россия вторгнется, то не будет никакого „Северного потока˗2”, мы положим ему конец". Журналистка, на вопрос которой он отвечал, была поражена этим откровением и недоверчиво спросила, как он собирается это сделать, если проект находится в юрисдикции Германии? На что Байден ответил: "Обещаю вам, мы сможем это сделать".

Довольно внезапное заявление. Трубопроводом занимается Германия, наш ближайший военный союзник, а Байден вдруг заявляет, что хочет его уничтожить. Причем, в присутствии канцлера этой страны, которая потратила много лет и средств на строительство "Северного потока – 2", оказавшего огромное положительное влияние на немецкую экономику. И вот он молча стоит рядом и слушает, как американский президент открыто угрожает уничтожить газопровод в случае пересечения русскими границы с Украиной.

С юридической точки зрения слова Байдена можно трактовать как "допущение одной из сторон", а в суде такое допустимо использовать в качестве доказательства. Итак, мы имеем допущение со стороны президента, возможность и средства исполнения, а также невероятно сильный мотив.

Да, у других стран мотив тоже был, как я уже сказал, приведя в пример Польшу, но поскольку государства-члены НАТО никогда ничего не предпринимают без ведома Соединенных Штатов, ни одна из них не стала бы инициировать подобную атаку, особенно с учетом долгосрочных последствий для Европы.

Не забывайте, что НАТО, по сути, является детищем США, американских высокопоставленных чиновников в ней — пруд пруди. И даже пост главнокомандующего объединенными силами в Европе всегда занимает именно американец.

В общем, я не верю, что одна из стран альянса решилась на подобное, не получив одобрения со стороны США. Да, у нас нет однозначных доказательств и конкретных признаний, кроме комментариев самого президента страны. Но взгляните на ситуацию моими глазами — глазами человека, через которого прошли тысячи уголовных дел и который в окружении представителей отдела расследования уголовных преступлений, полиции и ФБР годами изучал улики и попутно высказывал догадки и предположения, указывая, на что стоит обратить внимание. В большинстве случае я оказывался прав.

В данном конкретном деле моя догадка такова: это совершили Соединенные Штаты, и их мотив абсолютно ясен. В нынешних реалиях с европейцами вообще не советуются по поводу санкций в отношении импорта российских товаров. Накладывая ограничения, вы не только отрезаете рынок для России, но и лишаете Европу всех поступающих оттуда жизненно важных природных ресурсов. Это разрушает европейскую экономику.

Сегодня по мере приближения зимних холодов и роста спроса на российский природный газ растет и беспокойство граждан Европы. Популистские движения возникают в Швеции, Италии, [бывшей] Чехословакии, Венгрии и Германии. Полагаю, одной из целей США было усилить давление со стороны этих протестных движений на страны ЕС, чтобы те отказались от санкций.

Действительно, я вполне допускаю, что Америка просто взяла и сказала: давайте уничтожим трубопроводы и не дадим европейцам принудить власти реанимировать проект "Северного потока", и пусть они сколько угодно разглагольствуют и бредят дальше. Это должно было лишить силы протестные движения.

Все, кто уверен, что ЦРУ на подобное не пойдет, просто не понимают природы данной организации. Они не руководствуются интересами американских граждан, их цель — служить парням из Давоса, как я их называю, группам вроде Всемирного экономического форума и другим взаимосвязанным друг с другом глобалистским организациям, которые получают колоссальные прибыли в условиях такого рода конфликтов.

Развалив Украину, создав военную обстановку и подорвав с ее помощью украинскую экономику, они стали спешно скупать государственную собственность этой страны за доллары. Народ Украины нищает, а глобалисты и олигархи наслаждаются "распродажей". То же самое хотят сделать и с Россией. Больше всего меня беспокоит то, что ЦРУ, Пентагон и Госдеп согласовали вопрос уничтожения трубопроводов. Да, как я уже говорил, это лишь предположение, но предположение вполне обоснованное.

Зима близко, и европейцы начинают пробуждаться. Очень надеюсь, что они поймут, в какую дикую авантюру их втянули. Не только убийственную для украинцев и русских, но и без преувеличения самоубийственную для европейской экономики. Есть надежда, что американцы тоже начнут понимать, что бóльшая часть всех этих военных акций была спланирована заранее и давно. Да, русские вошли на территорию Украины, но конфликт на ее территории начался аж за восемь лет до этого.

Думаю, скоро новости из Европы польются рекой, и так будет продолжаться всю зиму. Надеюсь, народ прозреет и скажет: хватит, нам не нужна война, мы не хотим бояться ядерного удара, пора Европе взяться за ум!

Спасибо за внимание.